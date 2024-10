Nueva conquista para Messi e Inter Miami. Estos son los argentinos con más títulos en la MLS. Un ex Boca manda.

Messi ya tiene dos y un ex Boca manda: los argentinos con más títulos en la MLS

Inter de Miami se encuentra de fiesta tras la conquista de una Supporters’ Shield que llega luego de una victoria ante Columbus donde el argentino se dio el gusto de marcar dos goles y asistir al Marcelo Weigandt para volver a poner a las Garzas en la mira de todos los Estados Unidos. Segunda conquista para Lionel Messi en Norteamérica. ¿Quiénes son los argentinos con más títulos en la MLS desde su refundación?

Miami se queda con el segundo título de la era Messi gracias al acumulado de puntos generales que ha conseguido un equipo que con el Tata Martino al frente ya mira a los playoffs. Ya la Leagues Cup no se encuentra sola en un museo donde los hombres del ex entrenador de Barcelona ya suman la Supporters’ Shield a un palmarés general donde Lionel ha sido vital en todos los sentidos. Un ex Boca Juniors es el máximo ganador de todos los tiempos por la MLS cuando hablamos de futbolistas con nacionalidad argentina.

Nos centramos mera y absolutamente en la figura de Guillermo Barros Schelotto. La gloria de Boca Juniors es un auténtico mito de a MLS gracias a sus años al servicio de un Columbus Crew con el que tocó el cielo en todos los sentidos entre 2007 y 2010. Sus 38 goles, 43 asistencias y 118 partidos sirvieron para ganar un total de cinco títulos al frente del equipo que curiosamente viese a Messi ser campeón anoche.

Conferencia Este 2008, MLS Supporters’ Shield 2008, MLS Cup 2008, Conferencia Este 2009 y la MLS Supporters’ Shield del 2009, palmarés de un futbolista que ahora mismo se encuentra en a mira de un Messi con contrato hasta diciembre del 2025 en la ciudad de Miami. Queda mucho sí, pero ya mira al futuro con la esperanza de acrecentar una leyenda que en este momento ya se hace eterna por Miami.

Guillermo Barros Schelotto ganó hasta 5 títulos en Columbus y un MVP de la MLS: IMAGO

“Contento, contento por este grupo. La verdad que lo dijimos a principio de año: sabíamos que era un grupo para pelear esto y nos hicimos cargo desde el principio porque tenemos jugadores como para hacerlo. Feliz de conseguir el primer objetivo y ya a pensar en lo que se viene”, reflexiones del argentino en Apple TV por un nuevo éxitos al frente de un equipo que ayer festejó por todo o alto ser el mejor equipo de la primera gran fase de la MLS. Ahora se mira a los playoffs de cara.

Inter Miami sueña con el Mundial de Clubes

Nadie en La Florida niega que existe un deseo enorme por ver al equipo de David Beckham en dicho certamen. El propio Tata Martino habló de ello tras quedarse con la Supporters’ Shield: “No es un tema menor lo de hoy porque empezamos a justificar por qué podría Inter Miami ir al Mundial de Clubes. Esto es lo que a mí me da tranquilidad…Inter Miami, a partir de los nombres que tiene, podría empezar a verse como un equipo potable para ser electo”.

Otros argentinos que ganaron la MLS

Martino lo hizo con Atlanta United. Diego Valeri en Portland. Leandro González Pírez, Franco Escobar, Eric Remedi y Ezequiel Barco bajo los mandos del Tata. Emanuel Cecchini lo haría por Seattle. Por último pero no menos importante, surgen nombres en New York City como Valentín Castellanos o Maxi Morales.