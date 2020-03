Vignolo sobre Boca: "Debe ser el comienzo de algo mucho más importante"

Siguen las repercusiones por el título obtenido por Boca en la última fecha. El Xeneize le arrebató la cima a River, quien la ocupó durante 8 fechas seguidas.

El que habló ahora es Sebastián Vingolo en su editorial en 90 minutos. El conductor resaltó la importancia de quedarse con la Superliga y no tildó de fracaso lo del Millonario.

"Vienen perdiendo terreno con el rival de toda la vida, necesitaban arrebatarle el campeonato. Si la perdía, estaríamos hablando de que otra vez River lo hizo", arrancó el Pollo.

Y agregó: "El valor del título le dará más forma si sigue por la misma senda. De nada sirve que quede como que solo se lo ganó a River. Debe ser el comienzo de algo mucho más importante. Se sabe que a Boca le mueve la aguja la Copa Libertadores".

"RIQUELME Y TEVEZ ESTÁN TOCADOS: LOS DOS SE ENCONTRARON Y BOCA SE DIO UN GUSTAZO"#90MinutosFOX - No te pierdas el comentario del @PolloVignolo. "Para Boca un sueño inolvidable, con toda la historia en La Bombonera", aseguró. "Lo de River no fue fracaso, sí decepción", agregó.

Además, destacó la importancia de Tevez: "Volvió a tener hambre, hambre de gloria y de título. Se sintió importante, después de haber sido relegado".

Para finalizar, habló también del Millonario: "No fue un fracaso, fue una decepción. Me cuesta tildar así al ciclo más importante de la historia de River. La conferencia de prensa demostró que a veces no hace falta solo creer, hace falta un poco más y a River le falto".

