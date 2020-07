Vignolo sobre un jugador de Boca: "No lo vi jugar casi nunca bien"

Un mercado de pases diferente ya comenzó. El mismo se da en un contexto de profunda crisis económica que generó el coronavirus y la pandemia a nivel mundial.

De igual manera, hay varios clubes que con su reserva salieron a comprar para reforzarse, y entre ellos aparecen varios de la MLS.

Desde Estados Unidos quieren llevarse a Emanuel Reynoso, lo que generó el debate en la pantalla de Fox Sports.

Fue Sebastián Vignolo el que tomó la palabra y soltó: "Que no quede mal, yo no lo vi jugar casi nunca bien a Bebelo Reynoso en Boca".

"YO NO LO VI JUGAR CASI NUNCA BIEN A BEBELO EN BOCA"#90MinutosFOX - Reynoso está a un paso de la MLS: Minnesota desembolsará más de cinco millones de dólares por su pase. @PolloVignolo opinó sobre el paso del cordobés en el Xeneize y lo comparó con Pastore en la Selección. pic.twitter.com/hw11Ff2wKy — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 13, 2020

Luego, desarrolló su argumento: "Lo vi jugar magnífico con Talleres, incluso en un partido contra Boca, que metió un gol. Yo pido disculpas, no quiero que la crítica se sienta dura. Un tipo que llega a Primera, y a Boca, tiene condiciones, no llega de casualidad. El tipo tiene condiciones y problabemente la va a romper".

Y siguió: "A veces no es el momento indicado, o no se siente importante, o Boca no es su lugar en el mundo. Quizás se va a USA y la rompe, y vuelve y le va bien en Racing, o Independiente".

Para cerrar, dejó una comparación: "Pasaron tres técnicos, de distintas características. Me pasa como con Pastore, que en la Selección Argentina pocas veces lo vi jugar bien. Hay jugadores que para mí, si no la rompen desde lo gestual, no comprás".

Lee También