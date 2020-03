Villa: "Quiero seguir vistiendo los colores más grandes de la Argentina"

Volvió la felicidad al barrio de La Boca. El Xeneize le sacó el título a River en la última fecha de la Superliga y es todo alegría. Esto se refleja en un plantel que no quiere abandonar el barco en este gran momento. Son varios los que han hecho públicas sus ganas de continuar en el club de la ribera y todo dependerá de Miguel Ángel Russo. Se cree que cuando arranque el nuevo mercado de pases, podría haber una salida importante te de nombre, que no son tenidos en cuenta por el actual entrenador.

Sebastián Villa ganó mucho terreno con la llegada del DT. El colombiano se ganó el puesto a causa de grandes rendimiento y fue uno de los pilares fundamentales en este último título. Al cafetero le preguntaron si quería continuar y su respuesta no dejó duda alguna: "Yo quiero seguir acá, vistiendo los colores más grandes de la Argentina. Por suerte todos los bosteros están felices por el título que ganamos, por la forma en que se dio. Lo necesitábamos".

En esta torneo jugó 17 partidos y marcó 2 goles. Empezó a encontrar la regularidad con Russo, con Gustavo Alfaro en el banco fue intercalando entre la titularidad y el banco. El actual técnico encontró como sacarle provechó a la tremenda velocidad que tiene el extremo, sobre todo en las contras. Fue uno de los que más subió su nivel en el tramo final, junto a Carlos Tevez, y la gente se lo hizo saber con los elogios en las redes sociales.

En plena cuarentena por coronavirus, Villa se sigue entrenando en su casa y busca evitar que se note la falta de entrenamientos con el equipo profesional. "Estoy entrenando fuerte en una situación dura, pero toca ir para adelante", comentó. El ex-Deportes Tolima se armó un mini gimnasio en el patio de su casa al lado de la pileta. Todos ejercicios coordinados por el preparador físico del club y supervisado mediante a videos.

Pero el futbolista no piensa solo en los entrenamientos y el fútbol, sino que también sale y ve la realidad en el país. "Cuando veo a una persona que recoge chatarra, me identifico con ella. A mí se me caen las lágrimas porque me recuerda a mí cuando me regalaban una lata para vender", declaró. No olvida su pasado, pese a que su presente es totalmente distintos gracias a su talento con la pelota.

