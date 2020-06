Walter Samuel contó lo único por lo que cree que el hincha de Boca lo recuerda

La carrera de Walter Samuel es digna de mostrar en todas las escuelas de fútbol no solo de Argentina, sino también del mundo.

Boca, Roma, Real Madrid, Inter, Basilea y varios años defendiendo la camiseta de su Selección para acumular en total 22 títulos. Una locura.

Sin duda, uno de los que más recuerda es la Copa Libertadores ganada en el 2000, ya que tuvo incluso participación goleadora.

En las semifinales ante el América de México, cuando se le terminaba el tiempo al conjunto de Carlos Bianchi, estampó de cabeza un tanto agónica que significó la clasificación a la final.

"Ahora se cumplieron 20 años y es emocionante. En estos días me mandaron algún video y está bueno, te traen buenos recuerdos", le contó en una entrevista a Diario Olé.

Entre risas, agregó: "Creo que es por lo único que me recuerda el hincha de Boca, jaja. Cada vez que me hablan es por eso. A veces me dan ganas de decirles un poquito más hice, je. Pero es normal: tuve la suerte de ese gol y pasar a la final, y quedó marcado por cómo se dio el partido allá: íbamos a quedar como los más pecho frío de Argentina si perdíamos. Porque habíamos ganado 4-1 en casa y perder allá así hubiese sido catastrófico para nosotros".

Claro, su recorrido fue enorme y él no olvida ningún detalle: "Yo recuerdo todo. Los campeonatos, el primer título, que hacía tiempo que Boca no salía campeón. La vuelta en la Bombonera fue increíble. El récord. Ese grupo hizo muchas cosas. No sólo un gol me dejó Boca, me dejó muchísimo".

Lee También