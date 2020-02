La Selección Colombia Preolímpica no pudo vencer a Argentina en la segunda fecha del cuadrangular final y ahora no depende de sí mismo para lograr el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Son muchas las polémicas que se han generado en torno al equipo nacional, pero sobre todo hay una general y son las constantes quejas en contra del entrenador Arturo Reyes, debido a las decisiones que toma.

La que más sonó en las redes sociales, y en el público en general, fue la de sacar a Nicolás Benedetti del partido contra Argentina, más cuando se estaba perdiendo el partido y él es un hombre que podía desequilibrar el marcador para lograr el empate.

Luego de que se diera el cambio, el periodista de Win Sports +, Campo Elías Teherán, tal vez en el afán de defender al entrenador samario aseguró: "Nicolás Benedetti confirmó después del partido que tenía un inconveniente en un tobillo debido a un golpe. Jugó gran parte del partido con dolor. Salió y pasó por la zona mixta con hielo en esa zona. Habrá que esperar evolución. Por eso salió del partido".

Nicolas Benedetti confirmó después del partido que tenía un inconveniente en un tobillo debido a un golpe. Jugó gran parte del partido con dolor. Salió y pasó por la zona mixta con hielo en esa zona. Habrá que esperar evolución. POR ESO SALIÓ DEL PARTIDO. — Campo Elias Teran Jr (@campoeliasjr) February 7, 2020

Pero luego, en la zona mixta del estadio Alfonso López de Bucaramanga, el jugador del América de México salió a desmentir estas informaciones y aclaró que su cambio no se debió al golpe que tenía.

"A nadie le gusta salir, pero si el profe vio en el momento que era necesario hay que aceptarlo"



������ @nicobenedetti7, volante de la @FCFSeleccionCol, se pronunció tras ser sustituido en la derrota contra @Argentina.https://t.co/hv1qRUa3hA pic.twitter.com/8KOUP9Plov — Mi Selección (@MiSeleccion_) February 7, 2020

"Sí ahí en el pisón sí, pero es el golpe no más. La verdad esa no fue la razón para salir, a nadie le gusta salir. Pero como siempre he dicho, si el profe vio que era necesario aceptarlo y ya está", dijo Benedetti.

Lee También