¡Y fue su compañero! Otro histórico de Boca salió a pegarle a Cascini por su video

En el mundo se está viviendo una situación muy particular debido a la presencia del coronavirus, una pandemia que sigue acumulando infectados y fallecidos y que genera, paralelamente, problemas de todo tipo. Por ejemplo, en Argentina, se están viviendo momentos críticos dentro de las cárceles debido a que los reclusos exigen medidas para no contagiarse. En ese contexto, algunas personalidades relacionadas con el mundo del deporte decidieron opinar públicamente al respecto.

Quien lo hizo, por ejemplo, fue Raúl Cascini, recordado mediocampista de Boca Juniors que actualmente forma parte de la dirigencia liderada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Sin embargo, las palabras del exvolante Xeneize que también defendió los colores de Platense, Independiente, Estudiantes de La Plata y Toulouse no cayeron para nada bien en la cúpula directiva de Boca. Pero, al mismo tiempo, también generaron un gran malestar entre otros protagonistas.

Cristian Traverso enfrentando a Real Madrid. (Foto: Getty)

El propio Riquelme se enojó con Cascini y luego fue Carlos Mac Allister el que se hizo eco de las declaraciones del 'Mosquito'. Pero, en esta oportunidad, quien se sumó a la catarata de críticas hacia el hombre que supo marcar el penal decisivo contra Milan en la Copa Intercontinental del año 2003 fue Cristian Traverso, otro que levantó muchos trofeos con Boca y que supo ser compañero de Cascini. Y exteriorizó toda su furia en declaraciones brindadas a 'La Red'.

"Esos mensajes de compañeros míos pidiendo por los presos me da... pido perdón por esto. Pero flaco, el que está en la cárcel es por algo. Y que pague. No me gustaron los videos y lo tengo que decir, lamentablemente", comenzó afirmando, refiriéndose tambián a lo manifestado por José Horacio Basualdo, otro histórico jugador de Boca que no quedó tan expuesto ante estas manifestaciones públicas debido a que no está ocupando un cargo dentro del club.

"Es muy fácil. Nosotros hemos convivido siempre con las barras. Desde el periodismo es muy fácil decir que echen a las barras. El día a día nuestro es difícil pero yo jamás fui a la cárcel a ver a nadie porque considero que el que está en la cárcel cometió un delito y lo tiene que cumplir. A mí me secuestraron a mi viejo, no me la va a contar nadie cómo se vive. Es muy fácil decir por televisión esas cosas, que soltemos a este porque le faltan dos meses. Yo quiero estar tranquilo, no tienen que liberar a nadie", completó.

