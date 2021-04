¿Y la plata? De la fecha 19 del FPC, solo tres partidos se podrán ver por televisión

Ya hay molestia en las redes sociales por parte de algunos hinchas y seguidores en general del Fútbol Profesional Colombiano. Luego de confirmarse la programación por TV de la última fecha de la Liga BetPlay 2021, muchos se mostraron inconformes porque se quedarán sin poder ver a su equipo por televisión.

La fecha 19 de la Liga colombiana estará de infarto. Quedan dos cupos disponibles para clasificarse a la gran final de mitad de año y hay seis equipos con posibilidades matemáticas de conseguir los últimos dos boletos para jugar los 'play-offs'. Teniendo eso en cuenta, la jornada dominical estará cargada de fútbol. 8 de los 9 partidos de la fecha se jugarán ese día y en simultáneo.

Así lo decidió la Dimayor y Win Sports teniendo en cuenta todo lo que está en juego para esa fecha. No solo se terminan de decidir los clasificados, sino que también se juegan los últimos puntos para decidir la tabla del descenso. El único partido que no se juega el próximo 18 de abril es el de Petrolera vs. Envigado. Ese será el viernes, 16 de abril.

¿Cuáles son los partidos que se podrán ver por televisión para la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021?

Por decisión de la Dimayor y Win Sports, los únicos juegos que se podrán ver son los siguientes:

Viernes 16 de abril

7:40 p.m. – A. Petrolera vs. Envigado (Win)

Domingo 18 de abril

3:30 p.m. – Once Caldas vs. Medellín (Win)

3:30 p.m. – América vs. Tolima (Win+)

El resto de juegos, que serán el mismo día y a la misma hora solo se podrán ver si las personas deciden entrar por la página web del canal que transmite los partidos oficiales del FPC. Allí podrán escoger el compromiso que deseen ver del resto de la programación para la fecha 19. Esos partidos son los siguientes:

3:30 p.m. – Millonarios vs. Cali

3:30 p.m. – Nacional vs. Patriotas

3:30 p.m. – Equidad vs. Santa Fe

3:30 p.m. – Pereira vs. Pasto

3:30 p.m. – Chicó vs. Jaguares

3:30 p.m. – Bucaramanga vs. Águilas

Así esta la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2021 a tan solo una fecha de finalizar la fase del 'todos contra todos':

��⚽Luego de disputarse la fecha 1⃣8⃣ de la #LigaBetPlayDimayor I - 2021, así quedó la tabla de posiciones ��⚽#ElFútbolNosUne pic.twitter.com/KgaRJMDgRD — DIMAYOR (@Dimayor) April 14, 2021

