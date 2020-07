Y si te llama la Bruja: Estudiantes le aseguró la "10" a Messi

Desde hace dos días, todo Barcelona está inundado de rumores sobre Lionel Messi. ¿Por qué? Porque distintos medios aseguraron que el delantero frenó su renovación con el club y se especula con su posible salida de la institución.

En diálogo con Sport, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, manifestó: "Una opinión desde fuera no te puedo dar. No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años (ríe), es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso".

Eso sí, sería un sueño tenerlo: "Si quiere venir acá, tiene la '10' asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro".

Recordemos que hubo un momento donde La Pulga fue odiado por la mitad de La Plata. ¿Cuándo? Después de la final del Mundial de Clubes que Barcelona le ganó a Estudiantes con un gol con el pecho del delantero de la Selección Argentina.

Verón sabe que es un sueño más que una realidad. Si Messi algún día llega a jugar en Argentina será en Newell's, el club del cual es hincha.

