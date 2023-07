Una compleja situación sufrió el portero chileno Brayán Cortés. El jugador de la selección trasandina que dirige Eduardo Berizzo, fue víctima de un violento asalto durante la jornada del reciente miércoles.

El portero de Colo Colo fue abordado por un grupo de delincuentes, quienes le quitaron su vehículo. Cortés estaba en una bencinera cuando los asaltantes le impidieron el paso para atacarlo.

Tras ellos lo hicieron descender con golpes y hasta lo apuntaron con una arma de fuego. Luego huyeron del lugar con el vehículo del jugador pero gracias al sistema GPS que portaba el vehículo se logró dar con su ubicación.

“Se me cruzó un auto y se bajaron los tipos, que tenían entre 17 y 22 años. Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada. El momento fue complicado. Gracias a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, detalló el portero de 28 años.

Pese a que el lamentable hecho ocurrió durante la noche, el jugador al día siguiente se presentó a primera hora en los entrenamientos de Colo Colo y ahora se perfila como titular para el próximo duelo ante Huachipato este sábado 29 de julio.