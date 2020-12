Qué canal transmite Bolivar vs. Oriente Petrolero por la Primera División de Bolivia

¡Se define todo! Bolivar recibe a Oriente Petrolero este jueves 31 de diciembre por la jornada 26 del Torneo Apertura de Bolivia. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports.

El conjunto local perdió la gran chance de llegar como único líder a la última jornada, ya que fue derrotado por Jorge Wilstermann 2 a 0. Ahora, Bolivar tendrá que hacer varias cuentas para campeonar. Primero y principal deberá sumar de a tres en este juego, y luego esperar a que Always Ready pierda y que The Strongest no gane.

Oriente Petrolero está decimo en la tabla y buscará cerrar el torneo con un triunfo. En su última aparición, el equipo visitante perdió 1 a 0 ante Municipal Vinto.

Día y horario: ¿cuándo se miden Bolivar vs. Oriente Petrolero por el Torneo Apertura de Bolivia?

El encuentro se llevará a cabo este jueves 31 de diciembre en el Estadio Hernando Siles.

Horario del partido según cada país:

Bolivia: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el partido en vivo?

El encuentro será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports.

