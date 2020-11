Polémica por audio filtrado de Queiroz hablando sobre el caso de Sebas Villa

Carlos Queiroz fue claro en rueda de prensa: él incluyó en la lista de 42 jugadores bloqueados para la Selección Colombia a Sebastián Villa porque su trabajo es considerar a los mejores jugadores para estar en el equipo. Eso abrió un debate que provocó una charla interna en la FCF y que se terminó filtrando, generando mucha más polémica.

En la rueda de prensa, el DT luso aseguró que él no es nadie para juzgar a Sebastián Villa: "Si juega en Boca, puede jugar en Colombia". Queiroz argumentó que el caso del jugador de Boca Juniors debe resolverse en la Justicia y no se deja llevar por lo que se habla en los medios. Esa postura fue reprochada por la periodista Sarah Castro en su Twitter y que leyó luego el estratega portugués.

La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz... Una empresa privada que desde muchos años es institución SOCIAL en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no solo viene a elegir deportistas — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) November 9, 2020

El Jefe de Prensa de la FCF le mostró a Queiroz este mensaje y eso desató un nuevo capítulo del técnico con respecto a Sebastián Villa. El técnico se mostró más crudo de las declaraciones que dio a la prensa y esto provocó más polémica: “Ah, muy bien, pero yo no soy la institución. Ella tiene que hablar es con las instituciones... Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido”.

El audio filtrado de Queiroz sobre el caso de Sebastián Villa y su denuncia por violencia de género:

����Aquí el video de lo que dijo Queiroz luego de terminada la rueda de prensa (que borraron de Youtube) hablando de la pregunta de @saritacas sobre Villa y la violencia de género...



"Si todos los hombres que golpea una mujer salieran a la prensa estaríamos jodidos" QUÉ TAL



RT pic.twitter.com/4VNWagBdU1 — ElBus���� (@ElBusDePedroza) November 9, 2020

Ante la ola de críticas que se desató en las redes sociales, Carlos Queiroz no tardó en pronunciarse en sus redes sociales sobre esta conversación. Allí volvió a reiterar su postura respecto a Villa: el no juzgará al futbolista hasta que la Justicia no emita el resultado de la investigación por violencia de género contra Daniela Cortés.

Ante cualquier malentendido que resulte del audio, parcial y privado, posterior a la rueda de prensa, reafirmo pública e inequívocamente, como lo hice en la conferencia, la convicción de que cualquier juicio y condena mediática no reemplaza la función primordial de la justicia. — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 10, 2020

Lee También