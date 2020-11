Qué canal transmite Ecuador vs. Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Ecuador vs. Colombia chocan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO este martes 17 de noviembre por la jornada 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El partido tendrá lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y se podrá ver por la pantalla de El Canal del Fútbol, ECDF YouTube para Ecuador; mientras que para Colombia irá por Caracol TV y Caracol Play.

Ecuador derrotó el último jueves a Bolivia en La Paz en un partidazo que finalizó 3 a 2 con los goles de Juan Carlos Arce y Marcelo Martins para La Verde y Beder Caicedo, Ángel Mena y Carlos Gruezo para el Tri. De esta forma, los dirigidos por Gustavo Alfaro sumaron su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Colombia, por su parte, fue derrotado por la Selección de Uruguay por 3 a 0 y buscará ganar en el Rodrigo Paz Delgado para cerrar la fecha FIFA con una sonrisa. El conjunto cafetero cosecha un triunfo, un empate y una derrota en el torneo, acumulando cuatro puntos en la tabla de posiciones.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 3 9 2 ARGENTINA ARGENTINA 3 7 3 ECUADOR ECUADOR 3 6 4 URUGUAY URUGUAY 3 6 5 PARAGUAY PARAGUAY 3 5 6 CHILE CHILE 3 4 7 COLOMBIA COLOMBIA 3 4 8 PERÚ PERÚ 3 1 9 VENEZUELA VENEZUELA 3 0 10 BOLIVIA BOLIVIA 3 0

LISTA DE CONVOCADOS DE ECUADOR

Arqueros: Pedro Ortiz, Alexander Domínguez y Hernán Galíndez.

Defensores: Ángelo Preciado, Pedro Perlaza, Pervis Estupiñán, Mario Pineida, Félix Torres, Xabier Arreaga, Robert Arboleda, Erick Ferigra, Diego Palacios, Moisés Corozo y Beder Caicedo.

Mediocampistas: Junior Sornoza, Moisés Caicedo, Renato Ibarra, Alan Franco, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Adolfo Muñoz, Joao Joshimar Rojas.

Delanteros: Michael Estrada, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Enner Valencia, Leonardo Campana y Jhojan Julio.

BAJAS DE ECUADOR

Gustavo Alfaro no la tendrá facil para conformar el once inicial ya que cuenta con varias bajas por diferentes motivos en su plantel. Enner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios dieron positivo de COVID-19 y fueron separados de los entrenamientos. El volante Carlos Gruezo, que anotó un gol en el último encuentro, se perderá este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. Además Leonardo Campana no logró recuperarse de una lesión y tampoco será de la partida.

LISTA DE CONVOCADOS DE COLOMBIA

Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero

Defensores: Luis Manuel Orejuela, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Jhon Lucumí, William Tesillo, Frank Fabra, Johan Mojica.

Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y Edwin Cardona.

Delantero: James Rodríguez, Alfredo Morelos, Luis Suárez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Luis Díaz.

BAJAS DE COLOMBIA

Carlos Queiroz no podrá repetir la misma alineación ya que Yerry Mina fue expulsado en el compromiso ante La Celeste. De todas formas, su lugar podría ser ocupado por Davinson Sanchez, quien volvió a estar disponible luego de haber sido padre.

PROBABLES ALINEACIONES

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Perlaza, Robertin Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan; Renato Ibarra, Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Adolfo Muñoz; Ángel Mena, Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jeison Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Duvan Zapata. DT: Carlos Queiroz.

TERNA ARBITRAL

El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por sus compatriotas Carlos López (asistente 1), Lubin Torrealba (asistente 2) y Ángel Arteaga (cuarto árbitro). En el VAR estarán los uruguayos Andrés Cunha y Nicolás Taran.

Día y horario: ¿cuándo se enfrentan Ecuador y Colombia por Eliminatorias?

El encuentro se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Horario y canal de TV según cada país:

Ecuador: 16:00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

Colombia: 16:00 horas por Caracol TV y Caracol Play

España: 22:00 del miércoles 18/11 por M. Liga de Campeones 1 (M51 O116)

Argentina: 18:00 horas por TyC Sports

Chile: 18:00 horas por CDF Premium y Estadio CDF

Uruguay: 18:00 horas por VTV+

Paraguay: 18:00 horas por GEN

Brasil: 18:00 horas por EI Plus

Bolivia: 17:00 horas por COTAS TV y Tigo Sports

Venezuela: 17:00 horas con canal a confirmar

Perú: 16:00 horas por Movistar Plus

México: 15:00 horas por SKY Sports (504-546)

USA: 13:00 horas PT / 16:00 horas ET por FITE, Fanatiz y GolTV Play

