Copa Libertadores Sub 20 2023: Sede, formato, calendario, dónde verlo por TV y quiénes participan

Como es un hecho desde 2011, aunque varios años no tuvo su disputa, la Copa Libertadores Sub 20 2023 dice presente nuevamente en la competición varonil. En esta oportunidad, Chile fue el país encargado de organizar el certamen cuyo ganador va a medirse frente al AZ Alkmaar, campeón europeo de esta misma división, en la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20 2023.

El Estadio La Portada, ubicado en La Serena, mas el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo fueron los lugares seleccionados para la disputa de los 22 partidos que compone a la competición. Recordemos que Peñarol es el campeón vigente además de que los anteriores vencedores fueron Universitario (2011), River (2012), Sao Paulo (2016), Nacional (2018) y Independiente del Valle (2020).

¿Cómo es el formato de competición en la Copa Libertadores Sub 20 2023?

Participan 12 equipos, donde solamente dos países de los 10 que componen el continente sudamericano cuentan con otro conjunto.

Todos son divididos en tres grupos de cuatro equipos (A, B y C), donde clasifican los tres líderes con el mejor segundo.

Ambos ganadores de semifinales jugarán la correspondiente final por el título, mientras que los perdedores disputarán el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

La Copa Libertadores Sub 20 2023 se disputará entre los días 1° y 16 de julio.

¿Quiénes participan de la Copa Libertadores Sub 20 2023?

Alianza Lima (Perú)

(Perú) Always Ready (Bolivia)

(Bolivia) Boca Juniors (Argentina)

(Argentina) Caracas (Venezuela)

(Venezuela) Cerro Porteño (Paraguay)

(Paraguay) Defensor Sporting (Uruguay)

(Uruguay) Envigado (Colombia)

(Colombia) Huachipato (Chile)

(Chile) Independiente del Valle (Ecuador)

(Ecuador) Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Peñarol (Uruguay)

Grupo A: Peñarol, Caracas, Alianza Lima y O’Higgins.

Grupo B: Independiente del Valle, Cerro Porteño, Envigado y Always Ready.

Grupo C: Defensor Sporting, Boca Juniors, Palmeiras y Huachipato.

Calendario de la Copa Libertadores Sub 20 2023

¿Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Sub 20 2023?

Todos los partidos de la Copa Libertadores Sub 20 2023 podrán observarse EN VIVO y GRATIS por el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores para toda Latinoamérica.