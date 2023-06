La Copa Libertadores y Sudamericana finalizaron sus respectivas fases de grupos. Por lo que ahora entran en la etapa de eliminación directa para conocer a los próximos monarcas de los torneos más importantes del continente.

Brasil es el país que corre con más representantes en busca del doblete, mientras que Argentina lo sigue de cerca. Además hay varias sorpresas con cuadros de Bolivia y Ecuador.

Copa Libertadores: clasificados

En la Copa Libertadores se clasificaron 16 equipos, los que se dividen en dos bombos entre los primeros y segundos de cada grupo. Esto es sumamente importante ya que los líderes de cada zona definirán en casa cada llave. El sorteo de los emparejamientos se realizará el 5 de julio. Los partidos de ida se jugarán entre el 1 y 3 de agosto. Mientras que las revanchas serán entre 8 y 10 del mismo mes.

Encuesta Mi equipo europeo favorito es... Mi equipo europeo favorito es... YA VOTARON 0 PERSONAS

En el bolillero 1 están Palmeiras, Olimpia, Racing, Boca Juniors, Paranaense, Independiente del Valle, Inter y Fluminense. En tanto el bolillero 2 lo componen Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, River Plata, Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

Copa Sudamerica: cómo se juegan los playoff

En este torneo los primeros de la fase de grupos pasaron directo a la fase de octavos de final. Mientras que los segundos disputarán los playoffs contra los clubes que terminaron terceros en la Copa Libertadores. Los partidos de ida se disputarán entre 11 y 13 de julio y la vuelta desde el 18 y 20 del mismo mes.

Los duelos de playoffs serán: Barcelona SC vs. Estudiantes; Ñublense vs. Audax Italiano; Patronato vs. Botafogo; Colo Colo vs. América MG; Libertad vs. Tigre; Corinthians vs. Universitario; Sporting Cristal vs. Emelec y Independiente Medellín vs. San Lorenzo.

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán a los clasificados a octavos. Es decir: Liga de Quito, Guaraní, Bragantino, Sao Paulo, Newells, Defensa y Justicia, Goias y Fortaleza.