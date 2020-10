A Scaloni le preguntaron por Exequiel Palacios y le sacó una sonrisa a todo River

Contra Ecuador, Marcos Acuña había ocupado desde el arranque el costado izquierdo de la mitad de la cancha de la Selección Argentina. No obstante, el ex Racing había salido con una molestia y no llegó en las mejores condiciones al partido de este martes.

⏱ 90 minutos

⚽ 44/49 en pases

�� 90% de precisión

�� 9 duelos ganados

⚔ 4 recuperaciones



Y todo a más de 3000 metros de altura. Exequiel Palacios, la figura del partido ⭐���� pic.twitter.com/LiEVgcCEqA — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 13, 2020

Por eso, Lionel Scaloni se decidió por Exequiel Palacios, quien apenas tenía cuatro partidos jugados en la Mayor de la Albiceleste hasta hoy. El mediocampista del Bayer Leverkusen jugó desde el arranque como titular y fue uno de los puntos más altos del equipo.

En conferencia de prensa, después del triunfazo de la Argentina contra Bolivia por 2-1 en el Hernando Siles de La Paz, a Scaloni le preguntaron por el ex River y le dedicó todos los elogios.

#90minutosESPN | ¿LA FIGURA?



Lionel Scaloni habló de la gran actuación de Exequiel Palacios frente a Bolivia. pic.twitter.com/ioRfOuXau4 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 13, 2020

"En Exequiel Palacios encontré un gran jugador de fútbol, que esperamos que siga así con nosotros y que juegue en su club. Es un chico que nosotros lo apreciamos y sabemos lo que nos puede dar. Estamos contentos", aseguró.

Jugó los noventa minutos, 44 pases bien dados de un total de 49 (90 por ciento de precisión), ganó nueve duelos individuales y recuperó cuatro balones. Partidazo de Palacios.

Ah, y todos esos datos con menos de diez partidos en la selección mayor y a más de tres mil metros de altura.

