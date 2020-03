Pillud no se guardó nada y disparó contra la Superliga: "Es una vergüenza"

Por ahora todo sigue igual, aunque sin público. Manteniéndose firme en su decisión y marcándole la cancha a River, que decidió no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán el sábado, la Superliga Argentina decidió que la Copa de la Superliga comience y continúe acorde al cronograma estipulado.

Lógicamente, inmersos en una pandemia mundial, desde los distintos clubes que integran la primera división del fútbol argentino varios futbolistas pusieron el grito en el cielo y opinaron al respecto de la determinación de no detener el certamen hasta que la situación se normalice.

"OJALÁ QUE SE PARE EL FÚTBOL... TENGO A MI VIEJO Y MI VIEJA CON MÁS DE 60 AÑOS Y HAY QUE CUIDARLOS"#JuegoSagradoFOX - CopaSuperligaxFOX | Iván Pillud remarcó su intensión de cortar la actividad por el brote del Coronavirus y aseguró que los jugadores se reunirán esta semana. pic.twitter.com/kmU4Yl0KtD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 16, 2020

En diálogo con FOX Sports, dejando de lado momentáneamente la heroica victoria lograda ante Aldosivi, Iván Pillud no se guardó nada y disparó contra el ente organizador del torneo local.

El ídolo y referente de Racing, haciéndose eco de la resolución tomada por el Millonario el pasado fin de semana, manifestó: "Es decisión personal de cada club, que no debería de ser así. Nos tendríamos que haber juntado todos los capitanes y tomar una decisión".

Explicando que el tenso y complejo presente que el mundo vive sacó de foco al primer equipo de La Academia en los últimos días, el futbolista agregó: "No hubiera jugado este partido. Tuvimos una semana bastante extraña, la realidad fue esa. Quizás nos desenfocamos un poco del partido, que no se sabía si jugábamos o no".

Poniéndole nombre y apellido a sus duras críticas y arremetiendo a su vez contra la Superliga, Pillud, sin guardarse nada, disparó: "Tiene que haber una decisión antes de la gente que manda en la Superliga. No podemos estar con toda esta incertidumbre. Es una vergüenza".

La historia de que Pillud publicó el pasado 13 de marzo (Foto: Captura)

