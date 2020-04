Su ciclo ahí terminó: Buonanotte descartó volver a River

De forma progresiva y con el paso del tiempo, ante la extensión del coronavirus en distintas partes del mundo, los gobiernos de muchos países tomaron la decisión de decretar la cuarentena obligatoria y a su vez cancelar cualquier tipo de evento deportivo capaz de congregar gente. Sin verse fuera de dicha problemática, el fútbol también fue postergado por tiempo indefinido hasta que la situación en el planeta mejore.

Lógicamente, ante la obligación de quedarse en sus casas, los futbolistas pasaron a tener más tiempo para atender las dudas de sus seguidores y de distintos periodistas interesados en concretar una breve entrevista. En esta oportunidad, quien dio la nota fue nada más ni nada menos que Diego Buonanotte, futbolista surgido de las inferiores de River.

Rememorando su partida de La Banda hace varios años, el hombre de la Universidad Católica, en diálogo con Olé, dio por terminado de forma definitiva su ciclo en la institución de Núñez. "Si vos le preguntás a cualquier futbolista que haya jugado en River, no tengo dudas de que todos van a decir que les gustaría volver. Está claro", manifestó admitiendo que la propuesta es más que suculenta al día de la fecha.

�� "Soy muy realista y entiendo que hoy River no necesita que yo diga una estupidez… No le haría bien a nadie. Hoy disfruto del momento como hincha"



Sin embargo, admitiendo que no es necesario bajo ningún concepto declarar que a él le encantaría volver a vestir los colores del Millonario, el Enano agregó: "Soy muy realista y entiendo que hoy River no necesita que yo diga una estupidez… No le haría bien a nadie. Hoy disfruto del momento como hincha. Todos en mi familia somos hinchas del club y siempre vamos a estar viendo los partidos, pero desde el lado de aficionados. De acá hasta que termine mi carrera será así".

Luego de deshacerse en elogios a la hora de hablar sobre el primer equipo de River, Diego, saltando al trabajo llevado a cabo poren el transcurso de los últimos años, cerró: " Tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo. Por eso digo que hoy River está en una situación estupenda, más allá de que haya perdido el último torneo. Eso no va a cambiar nada porque River va a seguir siendo el más grande, el mejor equipo".

