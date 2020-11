La carta de Guillermo Barros Schelotto a Maradona: "La vida y vos, que es lo mismo, porque sos la vida"

De la mano de Diego Armando Maradona, Guillermo Barros Schelotto llegó a Boca: el resto es historia. El "7" se convirtió en uno de los más ganadores de la historia del club y en uno de los ídolos más queridos de la institución.

Este jueves, un día después del fallecimiento de Maradona y después de tomar valor para poner sentimientos en palabras, el entrenador apareció en Instagram.

El exdirector técnico de Boca y LA Galaxy le escribió una sentida carta donde recordó sus mejores vivencias y nos hizo emocionar a todos.

"Cada momento al lado tuyo es inolvidable: por la grandeza con la que tratabas de ser uno más, pero con las sensaciones únicas que generabas en cada uno de nosotros. No me va a alcanzar la vida para agradecerte tu apoyo incondicional. Desde mi llegada a Boca hasta cuando me tocó jugar en Reserva, siempre estabas ahí porque sabías perfectamente lo que sentían los jugadores. Es un orgullo difícil de transmitir haber tenido la sensación de que nos entendíamos con una mirada. Adentro y afuera de la cancha. Siempre", empieza la carta.

Además, agrega: "La vida y vos (que es lo mismo, porque sos la vida) me llevaron a Boca. Me emociona que haya sido Gimnasia el club que te volvió a abrir las puertas del fútbol argentino. Lo único que pedíamos en el último tiempo es que fueras feliz. Teniendo la vida que quisieras, pero feliz y acompañado por la gente que te quiere tanto. Lo merecías".

Por último, sentenció: "Nuestra obligación como futbolistas es que nuestros hijos (y luego sus hijos) sepan quien le puso nombre y apellido a nuestros sueños. Gracias, Diego".

Lee También