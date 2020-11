Listo, empezó el novelón: "Queiroz sigue como DT... no hay candidatos de reemplazo"

Aunque se ha filtrado a la prensa la despedida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, en la Federación Colombiana de Fútbol siguen con el misterio del futuro del técnico portugués. Al parecer, la FCF sigue sin resolver el pago de la indemnización por lo que, formalmente, el luso sigue a cargo del equipo Tricolor.

En primer lugar, el primero en romper el silencio fue el presidente de la Federación, Ramón Jesurún. El explicó en entrevista radial que nadie está buscando a José Pékerman para reemplazar a Queiroz. Ahora, fue Álvaro González Alzate quien charló con 'Gol Caracol' y aumentó el suspenso. Ni siquiera habló de que el DT luso se vaya de Colombia.

"Queiroz aún está como DT y todavía no se toma una decisión. Solo hasta la próxima reunión de comité ejecutivo trataremos el tema y recibiremos su informe. Como Queiroz aún está como entrenador de la Selección Colombia no podríamos hablar de candidatos, que por lo que a mí respecta no tengo en este momento".