Con la Codensa: el plan de la FCF para indemnizar a Queiroz, a puras cuotas

La situación parece sencilla, pero no lo es: la Federación Colombiana de Fútbol parece tener resuelta la salida de Carlos Queiroz. Tras perder, y por goleada, contra Uruguay y Ecuador, la Junta Directiva habría decidido no contar más con el portugués. Siendo eso así, ¿por qué no confirman su salida?

Como reseñó la prensa portuguesa, la FCF solo podrá rescindir el contra de Carlos Queiroz si le paga una indemnización al técnico por terminar su contrato antes de tiempo. La suma para que la era del luso acabe asciende los 2 millones de dólares. Sí o sí, la Federación debe pagarle esa suma por cortar su proyecto antes de tiempo.

El problema radica en que los dirigentes buscan la forma de negociar con Queiroz la rebaja de esa cifra de dinero. Además, el portugués reclama a la FCF que le paguen ese dinero completo de una vez. La Junta Directiva le propuso pagarle, pero a cuotas. Según informó la periodista D'arcy Quinn, el DT no quiere que le paguen a plazos.

Por el momento, se espera que la FCF confirme la salida de Queiroz antes de que llegue el mes de diciembre. Además de arreglar los detalles del pago de la indemnización, la dirigencia trabaja para conseguir un nuevo cuerpo técnico

