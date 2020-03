Izquierdoz recordó la final en Madrid: "Ellos fueron mejores que nosotros"

Luego de imponerse ante Gremio en un encuentro más que emotivo, River, al poco tiempo, se enteró que debía disputar la final de la Copa Libertadores 2018 nada más ni nada menos que ante Boca.

Habiendo empatado en 2 en la Bombonera, una cobarde agresión por parte de los hinchas de La Banda al micro de jugadores del Xeneize forzó a la Conmebol a mudar la revancha a España.

En un encuentro épico que tuvo todos los condimentos habidos y por haber, el equipo comandado ténicamente por Marcelo Gallardo revirtió la historia y terminó levantando el tan ansiado y buscado trofeo internacional.

La opción fácil era caerse, pero el Cali Izquierdoz siguió luchando y hoy por hoy es uno de los mejores defensores del país �� pic.twitter.com/OqFSSpFF7d — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 27, 2020

En diálogo con El Show de Boca (Radio Rivadavia), Carlos Izquierdoz rememoró con cierto grado de angustia e impotencia lo sucedido en aquella noche en España. Habiendo pasado varios años de por medio, el hombre de Boca dejó en claro que él y sus compañeros dieron vuelta la página.

"Cuando uno se pone en ventaja, le da más miedo desprotegerse para ir en busca de una diferencia mayor e intenta refugiarse atrás y sostener el resultado. Y el rival, que no tiene nada que perder, empieza a arriesgar. Y a hacer todo lo posible para empatar. Pasó un poco eso: nos replegamos, River hizo cambios y nos empató el partido. Después, ellos no no atacaron más y nosotros tampoco tuvimos demasiadas ideas", analizó a gran escala lo sucedido hasta el empate del elenco de Núñez marcado por Lucas Pratto.

Continuando con la historia, Cali se lamentó por las distintas jugadas atípicas que afectaron de forma negativa a Boca durante la prórroga: "En el alargue, la expulsión de Wilmar nos complicó. Y cuando se lesiona Fernando (Gago), ya con dos tipos menos, se hizo muy difícil todo. Aun así, los que quedamos en la cancha empujamos, dimos todo el amor propio que teníamos e intentamos buscar la heroica. La jugada de Leo (Jara) termina pegando en el palo y el resto lo vimos todos, lo sabemos todos".

Sacando y exteriorizando su orgullo por haber disputado una de las finales más importantes de la historia del fútbol, el central aseguró: "Para mí fue un orgullo haber llegado hasta ahí, jugar una final de Libertadores contra nuestro máximo rival".

Sacándose el sombrero y catalogando como justo ganador a River, Izquierdoz culminó: "Ellos fueron mejores que nosotros, se los felicitó en su momento y nosotros tuvimos que dar vuelta esa página dolorosa".

Lee También