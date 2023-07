Luis Suárez atraviesa un delicado momento en el Gremio. Esto debido a que el delantero uruguayo de 36 años sufre de fuertes molestias en su rodilla derecha. A tal punto que esto lo dejó fuera del reciente partido por la Copa de Brasil ante Bahía.

En los trabajos previos al partido, el ex Barcelona fue sacado del equipo titular y no sumó minutos. Situación que tiene en alerta al ‘Tricolor’ ya que el charrúa está en su mejor condición en los últimos años, marcando cinco goles y cuatro asistencias en los últimos diez partidos.

Lo que lo hace fundamental en la campaña que los tiene segundos en el Brasileirao de Serie A. Es por ello que ahora el futbolista deberá tomar importantes decisiones para su carrera.

Esto porque el encuentro ante Corinthians de este sábado 15 de julio fue suspendido. Por lo que tendrá un espacio entre el 12 de julio, día en que juegan contra Bahía por la Copa de Brasil, hasta el 23 de dicho mes cuando reciban al Atlético Mineiro.

En dicho periodo se indica en El Observador que Suárez viaje hasta Barcelona para visitar al doctor Ramón Cugat y conocer el estado de su rodilla y cuál es el tratamiento indicado para seguir. “Es una posibilidad. La cancelación del partido con Corinthians abre una fecha, pero no tenemos confirmación todavía”, detalló el vicepresidente Antonio Brum.

Situación que están al tanto en Gremio. Renato Portaluppi recalcó que mantendrá alejado a Suárez y con menos cargas de trabajo hasta que pueda recuperarse al 100%. “Cuándo él me pida para jugar y me dé confianza, va a jugar. Si el dolor no lo deja, lo vamos a cuidar”, recalcó el estratega.