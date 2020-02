Completando un partido más que negativo y con pocas cosas por destacar, Cecilio Domínguez abandonó el campo de juego y completó apenas una hora allí en lo que fue la derrota de Independiente ante Gimnasia de La Plata.

El artillero paraguayo, quien últimamente se encuentra en el ojo de la tormenta fruto de su flojo nivel, es uno de los principales apuntados por la afición del Rojo a la hora de buscar responsables por el preocupante andar de la institución de Avellaneda.

Analizando el presente del Rojo, Martín Liberman se mostró en desacuerdo con el foco de las críticas de los hinchas del club y cuestionó: "¿Por qué se hace foco en la dirigencia y no en este grupo de jugadores que no anda bien?".

"CECILIO DOMÍNGUEZ ES UN PÉSIMO FUTBOLISTA"#JuegoSagradoFOX - @libermanmartin criticó la actitud del atacante paraguayo al ser sustituido. "Su faena en Independiente es deplorable", agregó. pic.twitter.com/vandnDjX7g — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 24, 2020

Disparando contra la plantilla de Independiente y poniendo como ejemplo al ex hombre del América, el periodista continuó: "Hay cosas que no pueden superarse ni tolerarse. Que un jugador como Domínguez, que es un pésimo futbolista, sea tan atrevido para le estire la mano el ayudante del técnico y él haga 'oso'... ahí te das cuenta que no manda nadie, Pusineri no tiene entidad ahí adentro".

Llevando a cabo una breve comparación de por medio, el conductor de Juego Sagrado utilizó como ejemplo a River. "Por eso River está como está, porque a Gallardo se lo respeta", aseguró.

Habiendo llegado hace poco más de un año al Rojo luego de un paso destacado por el fútbol mexicano, el goleador oriundo de Paraguay, hasta el momento, no logró asentarse del todo al club argentino para el cual juega desde inicios del 2019.

+ Los números de Cecilio Domínguez en el cruce ante Gimnasia:

Lee También