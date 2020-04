Cuánta maldad: Nico Vázquez hizo que Benedetto recordara la final de Madrid

En tiempos de aislamiento a causa del avance del coronavirus en el mundo, el programa Podemos Hablar, de Telefe, se reinventó a través de videoconferencias en vivo en que varios invitados interactúan y participan a la vez de un diálogo que suele ser guiado por el conductor Andy Kusnetzoff. Aunque este último sábado, el que tomó la posta fue el actor Nico Vázquez, reconocido hincha de River, que se mostró muy interesado en hacer algunas preguntas al ex-Boca Darío Benedetto.

Gallina como es, al actor no se le ocurrió mejor idea que llevar al Pipa a recordar uno de los momentos más tristes de su carrera. Claro, no podía ser otro que la final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid. "Como jugador de fútbol obviamente fue muy fuerte perder. No recuerdo haber tenido otro momento feo en otro partido, salvo cuando me lesioné, pero es otra cosa que nada que ver", respondió el ahora jugador del Olympique de Marsella.

Y agregó: "Fue un golpe durísimo como jugador. Es el rival eterno, el clásico. Se vive de una manera tremenda, yo jugué en otros grandes y ningún clásico se puede comparar con un Boca-River. Dolió muchísimo, pero somos profesionales y automaticamente tenemos que dar vuelta la página y pensar en lo que sigue. Si no, cuesta el doble. Terminamos de perder y si mal no recuerdo, jugamos una final de Supercopa tres meses después y pudimos salir campeones. Fue una alegría enorme después de perder el Boca-River".

Eso podría haber sido todo de parte de Nico Vázquez, pero fue más allá y le preguntó por su festejo sacándole la lengua a Montiel. Andy quiso intervenir pensando que ya parecía una cargada, pero el actor se excusó con diplomacia: "Es casi imposible que yo joda a alguien con el fútbol. De verdad, eh. No me gusta que me jodan y no me gusta joder. Soy muy respetuoso. Sobre todo si tengo enfrente a alguien que se dedica a hacer algo que yo jamás hubiera podido y que me gusta tanto como el fútbol".

Entonces, al Pipa no le quedó más opción que responder: "Todos saben lo que es el ambienbte del fútbol, lo que es la prensa. Cuando me choca Montiel, yo me doy vuelta y me muerdo la lengua. En la foto parece, pero yo jamás en la vida hice algo así adentro de la cancha. Jamás lo hice ni lo pienso hacer. No pasa nada. Son cosas que pueden pasar y la prensa saca ventaja de eso", señaló.

Lee También