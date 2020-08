Scolari pone a temblar a Queiroz: "Me gustaría ser DT de la Selección Colombia"

Luiz Felipe Scolari no solo tiene fama de ser buen técnico, sino también de haber dirigido a una de las mejores selecciones nacionales de todos los tiempos en la historia del fútbol. En 2002, lideró a Brasil en la obtención de su quinto título de una Copa del Mundo. Gracias a él, la 'Canarinha' se dio el lujo de convertirse en el primer país pentacampeón del Mundial de la FIFA. Él estuvo cerca de dirigir a la Selección Colombia, ¿por qué no ocurrió?

Cuando se firmó la salida de José Néstor Pékerman de la Tricolor, se empezaron a barajar muchos nombres fuertes para reemplazar al estratega argentino. El más sonoro de todos: Luiz Felipe Scolari. Él era la opción uno para asumir las riendas del combinado patrio, pero al final nunca hubo un acuerdo entre partes para que él se sentara en el banquillo.

Luiz Felipe Scolari, en su etapa como DT de Brasil entre 2013 y 2014.

Él mismo reconoció, en entrevista para el programa 'El Alargue', de Caracol Radio, que estuvo muy cerca de ser el sucesor de José Pékerman. Aunque no entró en detalles, aseguró que tuvo contacto con la FCF, no se pudo concretar su firma, pero que no descarta en un futuro ser el líder de la Selección Colombia.

"Me gustaría en algún momento la Selección porque me siento identificado con los jugadores y su fútbol. No lo descarto en el futuro"

Escuche la entrevista completa de Luis Felipe Scolari en 'El Alargue' de Caracol Radio:

