Salió campeón de un Mundial y quiere dirigir a Boca: "Sería ideal"

Las últimas dos ediciones de la Conmebol Libertadores tuvieron un detalle más que particular y, hasta en un momento, insólito: los dos últimos campeones tuvieron entrenador europeos. Y, aún más insólito, los dos son portugueses: Jorge Jesús con Flamengo en 2019 y Abel Ferreira con Palmeiras en la edición del 2020.

+ El contrato de Boca para Cavani

+ Gallardo sobre jugar contra Boca

Muchos fanáticos de equipos que no han podido salir campeón en el certamen continental han ironizado sobre la necesidad de traer un director técnico extranjero para romper la sequía. Los de Boca, medio broma y medio en serio, habían dicho la necesidad de un extranjero para ganar la Libertadores después de catorce años. ¿Luiz Felipe Scolari es el nombre?

Este jueves, en una entrevista con Super Depor Radio, quien fuese campeón con la Selección de Brasil del Mundial de Corea-Japón 2002, el brasileño habló sobre su interés de dirigir en algún momento al Xeneize. Su última experiencia fue en Palmeiras: allí fue echado y a los pocos días Ferreira lo reemplazó para salir campeón de América.

"Me gustaría que mi última experiencia como DT sea en Boca. Yo creo que existiría una identificación mía con Boca. Culminar mi carrera ahí sería ideal", aseguró. Igualmente, esa frase no fue la única que dijo en relación al fútbol argentino: "La mayor alegría de mi carrera, y superaría la alegría de todos mis títulos, sería poder entrenar a Messi. Dirigir a Messi me daría más alegría que todos los títulos que conseguí como DT".

Por último, hasta opinó de la posible salida de Rafael Santos Borré de River hacia el fútbol brasileño: "Borré encajaría muy bien con Renato. Hubiera sido muy lindo verlo jugar en Gremio. Hubiera sido positivo que Renato se encuentre con Borre, porque está haciendo un trabajo espectacular y aparte tiene una filosofía muy parecida a Gallardo".

"Yo creo que existiría una identificación mía con Boca. Me gustaría que mi última experiencia como DT sea en Boca. Culminar mi carrera en Boca sería ideal".



��️Luiz Felipe Scolari ����, en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/2F4mOTC5Vb — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) April 8, 2021

Lee También