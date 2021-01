Hermoso de escuchar: Ayala sobre la importancia de Maradona en la Selección

"Es complicado hablar de Diego porque todo lo que puedas decir de Maradona es poco", arrancó Roberto Ayala en TyC Sports. Y sí, tiene toda la razón.

El exdefensor de la Selección Argentina habló de cómo era su relación con el Diego Armando Maradona, con quien no llegó a compartir muchos partidos en cancha de manera profesional, pero tuvo una larga participación en el conjunto nacional y hasta jugó casi cien partidos en el Napoli.

"Tengo una cinta firmada por él, que hace un par de años jugamos juntos en un partido donde Ronaldo comentó eso de la patada", empezó en alusión a las declaraciones del Fenómeno, que dijo que Ayala fue el defensor que más le pegó en su vida.

"Diego estaba en el vestuario, se saca la cinta de capitán y me la regala. Yo no entendía, no sabía que hacer. En ese tiempo no le pedía nada a nadie, pero le dije: '¿Diego, me la podés firmar?'. Me la dedicó y puso: 'Para mi capitán'", agregó.

Además, subrayó: "Yo lo quiero recordar bien. Me duele hoy no tenerlo, que no esté entre nosotros, pero es un tipo que me hizo feliz".

Por último, recordó el Mundial de 2006 en Alemania: "Sabía con la persona con que estaba hablando. Yo tuve un problema hace muy poco tiempo y él ya lo sabía. Y él te hacía creer que eras muy bueno. Yo me acuerdo de las arengas que hacía en el 2006 antes de entrar a los partidos... ¡yo me quería comer la cancha! Era impresionante".

