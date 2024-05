La Copa América 2024 iniciará el 20 de junio en Atlanta, con la participación del vigente campeón, la Selección Argentina, frente a su par de Canadá. La travesía de las 16 selecciones participantes se extenderá hasta el 14 de julio, que será cuando se dispute la gran final de la Copa América.

La edición próxima a comenzar de la Copa América tendrá 31 partidos previos a su final, y todo culminará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium ubicado en la ciudad de Miami. Allí los dos equipos finalistas definirán al nuevo campeón de la máxima competición continental americana dentro del mundo fútbol.

El recinto, con disponibilidad para 65,300 espectadores, será sede de otros dos partidos de la Copa América. Allí se jugarán los partidos de Uruguay vs. Panamá y de Argentina vs. Perú, los días 23 y 29 de junio, respectivamente. Ambos encuentros serán dentro de la Fase de Grupos de la competición y el estadio no se volverá a utilizar hasta la final.

Ya disponibles las entradas para la final de la Copa América

El Hard Rock Stadium prepara una verdadero espectáculo para la final de la Copa América.

Con 50 días de anticipación para siquiera el inicio de la competencia continental, y aún sin tener idea quiénes serán los seleccionados que se disputen la Copa América el 14 de julio próximo, las entradas para la final de la Copa América ya están a la venta.

Se pueden comprar a través del sitio oficial de CONMEBOL, con precios que varían entre 570 y 2800 dólares. Lógicamente, las localidades más baratas son las que se ubican en la bandeja alta del Hard Rock Stadium, un recinto con capacidad para más de 65.300 espectadores.

La historia del Hard Rock Stadium

Ubicado en el centro de los Miami Gardens, una de las zonas comerciales más grandes de todo Estados Unidos, el Hard Rock Stadium es mucho más que un simple estadio. El recinto, inaugurado en 1987, es capaz de albergar más de 65,000 aficionados, actúa como casa de los Miami Dolphins de la NFL y también como el centro de múltiples eventos de diferentes deportes.

Seis Super Bowls han tenido el Hard Rock Stadium como sede, y es donde año tras año se realiza el Orange Bowl y el Campeonato Nacional de fútbol americano universitario.

El GP de Miami de la F1 se desarrolla en el inmenso estacionamiento del Hard Rock Stadium y sus inmediaciones.

Por ejemplo, en sus zonas aledañas se disputa el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que tuvo lugar en los primeros días del mes de mayo. Y también del Abierto de Miami del circuito ATP de Tenis, que se disputó durante el mes de marzo.

El Hard Rock Stadium también ha sido escenario de conciertos de los artistas más destacados del mundo, como los Rolling Stones, Madonna, U2, Jay-Z, Bad Bunny o Beyonce.

Los Rolling Stones dieron vida al Hard Rock Stadium en una de sus actuaciones legendarias.

El Hard Rock Stadium incluye también múltiples facilidades en su acceso, con una estación del servicio interurbano ecológico Brightline, servicio de transporte interno y directo al estadio. Los servicios de taxi ofrecen tarifas especiales y hasta viajes compartidos, mientras que quienes decidan manejar hasta allí, se encontrarán con un amplio estacionamiento disponible.