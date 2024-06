Será un momento de celebración para el continente americano, que ya puede empezar a palpitar la fiesta que vivirá la región. Se trata de una nueva edición de la Copa América organizada por segunda vez en los Estados Unidos, después de lo que fue la edición especial Centenario de 2016.

En esta ocasión, serán 16 las selecciones participantes, que competirán en 4 grupos de cuatro equipos, con los dos mejores avanzando a los Cuartos de final y, desde allí, en llaves eliminatorias hasta la final. A continuación, les presentamos todo lo que necesitan saber sobre el evento futbolístico más importante de la región. Entra y disfruta de la guía más completa: ciudades, estadios, historia, equipos, venta de entradas y hasta los datos más curiosos sobre el torneo que se realizará entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Sedes – Arizona

Arizona recibe a la copa (Imago)

A pesar de lo que piensan muchos, el estado ofrece más que paisajes desérticos y cañones hermosos, sino que hay espacios que ofrecen una amplia gama de actividades. Arizona es conocida por tener días soleados durante todo el año.

En la ciudad hay muchas opciones de entretenimiento como casinos, spas, un zoológico y el acuario Wildlife World, el parque de aventuras Mattel y múltiples opciones de compras. El Centro Histórico ofrece de todo, como galerías de arte, boutiques y tiendas de muebles y de comida. Glendale fue nombrado como uno de los mejores lugares en todo el país para ir de shopping.

Estadio

State Farm Stadium (Getty Images)

El State Farm Stadium es un estadio multipropósito con techo retráctil ubicado en la localidad de Glendale. Es el hogar de los Arizona Cardinals de la National Football League (NFL) y el Fiesta Bowl anual. Tiene una capacidad para 63,400 espectadores y fue inaugurado en 2006. Un estadio impresionante, pero que quizás esté lejos de los más modernos que tendrá la copa.

Sedes – Atlanta

Atlanta será una de las sedes (Imago)

La capital y ciudad más extensa y poblada del estado de Georgia se muestra imponente con sus edificios de vidrio y acero, pero en realidad es una localidad en el bosque, llena de espaciosas áreas verdes y agradables vecindarios. Este oasis urbano, un refugio multicultural para residentes y visitantes, irradia la habitual hospitalidad sureña.

El corazón de la ciudad es el centro, donde se encuentra el Centennial Olympic Park, el legado perdurable de los Juegos Olímpicos del Centenario del año 1996. Está rodeado por el Georgia Aquarium, el World of Coca-Cola, la oficina global de CNN, además del High Museum of Art, el Zoo Atlanta y el bello Jardín Botánico. Además, cuenta desde lujosa cocina gourmet hasta variaciones progresivas de platillos sureños típicos.

Estadio

Mercedes-Benz Stadium (Getty Images)

El Mercedes-Benz Stadium tiene un aspecto moderno y de múltiples comodidades. La innovadora pantalla video halo proporciona 360° de ángulos visuales y es la pantalla más grande del mundo instalada en un estadio. Con más de 2.000 pantallas de televisión y 1.800 puntos de acceso inalámbrico a internet, la tecnología es parte importante de su diseño. Cuenta con un techo retráctil, que permite retener el sonido ambiente.

Sedes – Austin

En Austin se jugarán varios partidos (Imago)

La capital de Texas, el estado más superlativo de Estados Unidos. Sin excesos, esta ciudad aúna cultura, creatividad, innovación, naturaleza y un ambiente despreocupado e inclusivo. Gran parte de culpa la tiene su universidad, una de las más prestigiosas de América.

Austin es un centro para la cultura alternativa en medio de Texas. Es la autonombrada Capital Mundial de la Música en Vivo. En esta ciudad de estudiantes encontrarás un ecléctico conjunto de foros musicales, galerías y teatros. Austin también lleva a cabo varios festivales, como el South by Southwest, con visitantes que llegan de todo el planeta. A la hora de las compras, nada como el barrio SoCo: hay tiendas autóctonas, con una oferta inimaginable de botas de cowboy.

Estadio

Q2 Stadium (Getty Images)

El Q2 Stadium, también conocido originalmente como Austin FC Stadium, es un estadio de fútbol ubicado en la sección North Burnet, Texas. Es el hogar del Austin FC, un equipo de la Major League Soccer (MLS). Ha sido elogiado por su diseño moderno, su ambiente electrizante y sus comodidades de primer nivel. Es un lugar popular para ver partidos de fútbol, ​​conciertos y otros eventos.

Sedes – Charlotte

En Charlotte también se jugará la Copa (Imago)

Charlotte es una ciudad importante y un núcleo comercial de Carolina del Norte. Su moderno centro alberga el Museo Levine del Nuevo Sur, que explora la historia posterior a la Guerra Civil en el sur. El museo Discovery Place tiene exhibiciones interactivas de ciencia. También en esa parte alta de la ciudad, se encuentra el Salón de la Fama de NASCAR, mítica categoría de automovilismo, con exhibiciones interactivas y películas.

Ese centro de la ciudad, vibrante y colorido, emocionante, pero tranquilo, tiene el verdadero encanto sureño. Con impecables paseos peatonales que llevan a exquisitos restaurantes, bulliciosos bares y piezas arquitectónicas asombrosas. Charlotte posee sorprendentes instalaciones artísticas, estatuas y monumentos impregnados de historia y esplendor.

Estadio

Bank of America Stadium (Getty Images)

El Bank of America Stadium es un imponente estadio de 74.867 asientos, que sirve como hogar de los Carolina Panthers de la NFL y, desde 2022, también del Charlotte FC de la MLS. Desde su inauguración en 1996, ha sido escenario de eventos deportivos de gran magnitud, incluyendo partidos amistosos internacionales de fútbol tanto de selecciones nacionales como de clubes europeos.

Sedes – Dallas

Dallas, una de las sedes en Texas (Imago)

La ciudad es la tercera más grande de Texas -después de Houston y San Antonio- y su área metropolitana es la más grande del país después de las de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Además de sus atracciones, bellezas naturales y grata atmósfera, es el centro financiero y de negocios más importante del suroeste de los Estados Unidos.

En el recorrido típico aparece el legendario hotel de Forth Worth, en el cual el presidente John F. Kennedy pasó su última noche antes de ser asesinado o las locaciones de diversas series como Prision Break o Walker – Texas Ranger. Pero si hay algo que Dallas sabe hacer bien, es la comida. Desde bistecs jugosos hasta costillas de barbacoa y su tan característico chili, la ciudad tiene muchas opciones para todos los gustos y bolsillos.

Estadio

AT&T Stadium (Getty Images)

Con su característico techo retráctil y ventanas que atraen el brillo del sol, el AT&T Stadium siempre ha tenido mucha luz y energía desde su inauguración en 2009. Fue anfitrión del Super Bowl XIV en 2011, el segundo partido por el título de la NFL con mayor asistencia, con la presencia de más de 103 mil espectadores. Además, equipos europeos como el Chelsea o el Barcelona se enfrentaron allí.

Sedes – Houston

Houston, ambiente cowboy en la Copa (Imago)

Con más de 2.2 millones de habitantes, la ciudad va más allá de la cultura cowboy y atrae a visitantes y a nuevos residentes con una maravillosa mezcla de arte de primer nivel, empresas prósperas, deportes profesionales y gastronomía galardonada. Houston cuenta con una comunidad científica especializada en dos áreas: la aeronáutica y la salud.

Es conocida como la Ciudad Espacial debido a que en ella se encuentra la sede de la NASA, donde se controlan las expediciones del hombre en el espacio. A su vez, es sede del mundialmente conocido Texas Medical Center, el instituto con más centros de investigaciones en el mundo. Aquellos que quieran conocer su lado más rústico y explorar las auténticas tradiciones vaqueras de la región pueden visitar el Parque Histórico George Ranch.

Estadio

NRG Stadium (Getty Images)

El NRG Stadium es la casa de los Houston Texans de la NFL y también ha visto mucha acción futbolística desde su apertura en 2002. Por ejemplo, Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico del seleccionado argentino en la goleada 4-0 a su par estadounidense por la Copa América Centenario 2016. El techo retráctil del estadio será útil para estos húmedos días de verano. Además, el calor comienza a sentirse más fuerte para comienzos de julio, registrando una media de 34°C y una mínima de 26°C.

Sedes – Kansas City

Kansas aportará dos estadios en la Copa (Imago)

Kansas City se ubica en el centro occidente de Estados Unidos y fue el sitio que ignoró las leyes de prohibición del expendio de bebidas alcohólicas de la década de 1920, lo que la convirtió en un gran lugar para el jazz y el entretenimiento. La ciudad está dividida en varias zonas, cada una con su propia historia particular, como el River Market District en el norte, el 18th and Vine District en el este, y el Country Club Plaza en el sur, con su arquitectura de estilo español y negocios caros.

No hay dudas que Kansas es una región ganadera. La barbacoa reina absolutamente y se utiliza para cocinar cualquier tipo de carne. El desayuno tradicional incluye tocino frito, salchichas, jamón y papas fritas. Mientras que costillas de cerdo y chuletas a la parrilla son frecuentes a la hora de la comida. El pollo frito es considerado una guarnición, no el plato principal.

Estadios

Arrowhead Stadium (Getty Images)

El Arrowhead Stadium, construido en la década de 1970, fue sometido a un extenso proceso de renovación, mejorando sus instalaciones y servicios. Se agregaron bares, con distintas opciones de comida y bebida en sus salones VIP para conformar más la expectativa del público.

Children’s Mercy Park Stadium (Sporting Kansas City oficial)

En tanto que, el Children’s Mercy Park ha sido desde 2011 el hogar del Sporting Kansas City de la MLS. Con una capacidad de 18,467 espectadores para partidos de fútbol (ampliable a 25,000 para conciertos), se destaca por su techo que cubre todas las localidades, dos pantallas gigantes de alta definición y un ambiente electrizante que intimida a los equipos visitantes.

Sedes – Las Vegas

En Las Vegas también habrá diversión futbolística (Imago)

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada. Es uno de los principales destinos turísticos del país debido a sus hoteles, zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos. Debido a ello es conocida como La Ciudad del Pecado, por la popularidad del juego y apuestas legales y la disponibilidad de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día.

Su transformación comenzó en 1931 y desde entonces siguió creciendo, hasta el deslumbrante espectáculo que es hoy. Los hoteles temáticos son legendarios. Otra experiencia más que recomendable: una de las siete maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón, está a solo unas pocas horas de distancia.

Estadio

Allegiant Stadium (Getty Images)

Inaugurado en 2020, es el hogar de la franquicia Las Vegas Raiders de la NFL y del equipo de fútbol americano universitario UNLV Rebels. Con un diseño vanguardista que incluye un techo de ETFE, un domo retráctil y una pantalla gigante de video, el Allegiant Stadium ofrece una experiencia única para los fanáticos de los deportes.

Sedes – Los Ángeles

LA, una gran ciudad presente en la Copa América (Imago)

Es la ciudad más importante de California y la segunda más grande de los Estados Unidos en densidad de población. En su área metropolitana viven 18 millones de personas. Es un lugar impresionante, porque goza de una zona costera con playas idílicas, pero al mismo tiempo cuenta con una zona montañosa, el Valle de San Fernando.

Está compuesta por varios barrios, muchos de ellos en sus orígenes fueron ciudades independientes que se fueron anexando. El más conocido de todos: Hollywood. Otras zonas para destacar son Beverly Hills, Santa Mónica, Venice Beach, Malibú y Sunset Strip. El clima de Los Ángeles tiene fama de ser ideal, ya que posee una temperatura cálida durante todo el año.

Estadio

So-Fi Stadium (Getty Images)

Con la elección del So-Fi Stadium, quedó a la vista la decisión de contar con un escenario ubicado entre el glamour de Hollywood, en el que podría ser considerado el estadio más novedoso de la lista. La casa de dos equipos de la NFL deslumbra por su pantalla de video circular, de doble cara, que cuelga por encima del campo. Además, cuenta con la mejor tecnología.

Sedes – Miami

Miami será la “vedette” de la Copa América (Imago)

Mencionada como la única ciudad del mundo que comenzó como una fantasía, cuenta con un clima subtropical, un puerto natural protegido y unas playas espectaculares. Desde finales de los años 80 ha tenido un crecimiento sin precedentes, ha renovado su imagen y se convirtió en un centro regional para América Latina.

El Condado de Miami-Dale cuenta con una enorme área metropolitana y 30 municipios. La zona ofrece una gran diversidad de estilos de vida y lugares de interés turístico, una amplia variedad de pueblos, ciudades y playas: South Beach, Coral Gables, Bal Harbor y la Bahía Vizcaína, entre otros. Se encuentra junto al Océano Atlántico, lo que le proporciona altos niveles de humedad, incluso en verano la brisa del mar puede ser bastante refrescante.

Estadio

Hard Rock Stadium (Getty Images)

Para mantener el ritmo del deporte profesional actual, el Hard Rock Stadium acaba de ser remodelado, incluyendo un techo-toldo de última generación que protege a casi el total de los asientos del potente sol del sur de la Florida. Además, cuenta con gigantescas pantallas de video para que todos los aficionados tengan una visión más clara de la acción.

Sedes – New York / New Jersey

La capital del mundo será una de las sedes (Imago)

New York está considerada como una ciudad global, dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, la educación, el entretenimiento y la moda. La influencia artística y cultural es de las más fuertes del país. Más conocida como la Gran Manzana, es la metrópoli más grande del mundo y su éxito llevó a que adoptara el título de capital del mundo.

Resulta imposible enumerar la gran cantidad de atractivos que tiene para visitar: Times Square, la Quinta Avenida, el Empire State, el Central Park, el World Trade Center y la mítica Estatua de la Libertad, entre otros.

Estadio

MetLife Stadium (Getty Images)

El MetLife tiene apenas 13 años de inaugurado; sin embargo, ya cuenta con experiencia suficiente como anfitrión de partidos de fútbol de clase mundial. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Portugal, México, Ecuador y Colombia han jugado en este campo, al haberse celebrado encuentros de la Copa Oro y la Copa América Centenario.

Sedes – Orlando

Más magia y diversión para sumarle a Orlando (Imago)

Ubicada en el centro de Florida, la ciudad de Orlando cuenta con más de una decena de parques temáticos. Su lugar más famoso es Walt Disney World, que se compone de parques, como Magic Kingdom y Epcot, como también de parques acuáticos. Otro destino importante es Universal Orlando, donde se encuentran Universal Studios e Islands of Adventure, entre los cuales se ubica The Wizarding World of Harry Potter.

También es atractivo hacer una parada en el Lake Eola Park, ubicado en el centro de la ciudad, para dar un paseo por el lago y remar en uno de los clásicos botes con forma de cisne. El agua cristalina de Rock Springs te invita a dar un paseo en un kayak transparente.

Estadio

Exploria Stadium (Getty Images)

El Exploria Stadium es un estadio de fútbol moderno, con capacidad para 25.500 espectadores. Es el hogar del Orlando City de la MLS, Orlando Pride (NWSL) y Orlando City B (USL League One). Es conocido por su vibrante atmósfera, especialmente durante los partidos del Orlando City, donde los fanáticos cantan, ondean banderas y crean una energía contagiosa. Además de encuentros de fútbol, también alberga eventos como conciertos y partidos internacionales.

Sedes – San Francisco

San Francisco, unido por el fútbol (Imago)

Probablemente, una de las ciudades más hermosas del país. Ubicada en California, en una península a la entrada de la gran bahía del mismo nombre, a lo largo del Océano Pacífico. La ciudad se caracteriza por modernos rascacielos flanqueados por numerosos edificios de estilo victoriano. Famosos son los puentes que cruzan la Bahía de San Francisco, entre ellos el famoso Golden Gate, construido en 1937.

El municipio tiene alrededor de 780 mil habitantes, pero el área metropolitana de la bahía supera los 7 millones de habitantes. En la ciudad reside una de las comunidades chinas más grandes del país, que en parte vive en el famoso barrio chino, uno de sus atractivos junto a la cárcel de Alcatraz, los Twin Peaks o sus inigualables tranvías.

Estadio

Levi’s Stadium (Getty Images)

Por su ubicación en la zona de Silicon Valley, el Levi’s Stadium es uno de los escenarios deportivos tecnológicamente más avanzados del mundo. Cuenta con la mejor infraestructura celular y de WiFi de su clase. Tiene una granja orgánica en la azotea y una aplicación para conocer el estadio. El escenario está incluido en las candidaturas para el Mundial de Rugby Masculino de 2031 y la edición femenina de 2033.

Grupo A

Argentina

La Albiceleste quiere retener la corona (Getty Images)

El último campeón llega con la intención y la obligación de repetir el título conseguido en Brasil 2021. Y le sobran credenciales para poder lograrlo. El equipo conducido por Lionel Scaloni contará por última vez en este certamen con Lio Messi y Ángel Di María (se retira de la selección post competencia), además del grupo de formidables futbolistas que fueron campeones del mundo en Qatar.

Jueves 20 de junio: vs. Canadá| Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Martes 25 de junio: vs. Chile | Metlife Stadium (East Rutherford)

Sábado 29 de junio: vs. Perú | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Perú

Los incaicos quieren hacer otra buena copa (Getty Images)

A pesar de estar en plena reconstrucción futbolística, el inicio de un nuevo proceso y los antecedentes cercanos en este torneo, pueden ser un aliciente más que importante para imaginar a Perú en los tramos finales de la competencia. El equipo incaico, ahora dirigido técnicamente por el experimentado uruguayo Jorge Fossati, buscará repetir alguna de sus últimas actuaciones: fue subcampeón en 2019 y tercero en 2015.

Viernes 21 de junio: vs. Chile | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Martes 25 de junio: vs. Canadá | Children’s Mercy Park (Kansas City)

Sábado 29 de junio: vs. Argentina | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Chile

La Roja ya sabe de ser campeón en EEUU (Getty Images)

Con el sostén necesario de algún pilar fundamental (Alexis Sánchez) en la gesta de la doble conquista continental en 2015 y 2016, la selección chilena se anima a un reverdecer que viene esperando desde hace varios años. La llegada de Ricardo Gareca como DT también es un baluarte importante, pensando en seguir encajando piezas y que el equipo recupere su mejor nivel.

Viernes 21 de junio: vs. Perú | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Martes 25 de junio: vs. Argentina | Metlife Stadium (East Rutherford)

Sábado 29 de junio: vs. Canadá | Exploria Stadium (Orlando)

Canadá

Los canadienses quieren estar a la altura (Getty Images)

Entre los equipos preparados para ganar experiencia, aparece este sorprendente conjunto canadiense. Sin demasiada presencia colectiva en la elite mundial, el equipo norteamericano intentará hacer valer a sus nuevas figuras, varias de ellas jugando en las principales ligas europeas. Claro que, el torneo tendrá un valor extra para el grupo, pensando en que serán uno de los anfitriones del Mundial 2026.

Jueves 20 de junio: vs. Argentina| Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Martes 25 de junio: vs. Perú | Children’s Mercy Park (Kansas City)

Sábado 29 de junio: vs. Chile | Exploria Stadium (Orlando)

Grupo B

México

El Tri es habitual protagonista de la copa (Getty Images)

Siempre cerca de dar el golpe, varias veces a quedado en la orilla (fue subcampeón en 1993 y 2001) de la gloria. Lo que si está claro es que, el Tri demostró estar a la altura de la competencia y, desde su primera invitación, se transformó en un rival de peligro para cualquiera de sus adversarios que tenga enfrente. Esta vez no será la excepción, inclusive a pesar no estar dejando la mejor imagen futbolística en los últimos tiempos. Cuenta con un plantel de gran nivel.

Sábado 22 de junio: vs. Jamaica | NGR Stadium (Houston)

Miércoles 26 de junio: vs. Venezuela | SoFi Stadium (Inglewood)

Domingo 30 de junio: vs. Ecuador | State Farm Stadium (Glendale)

Ecuador

En crecimiento, la Tri se debe un buen papel (Getty Images)

En avance constante. La selección ecuatoriana ya ha dado suficientes ejemplos para demostrar que su poderío no es solamente la localía. El enorme trabajo en la formación de futbolistas, sumado a la continuidad de los procesos en los últimos tiempos, lo transformaron en un conjunto capaz de dar una sorpresa y quedar ubicado entre los mejores del torneo. En Estados Unidos, irá por ello.

Sábado 22 de junio: vs. Venezuela | Levi’s Stadium (Santa Clara)

Miércoles 26 de junio: vs. Jamaica| Allegiant Stadium (Las Vegas)

Domingo 30 de junio: vs. México | State Farm Stadium (Glendale)

Venezuela

La Vinotinto da muestras de sus mejoras (Getty Images)

Si hay una selección que ha crecido dentro de la región por estos años, esa es Venezuela. El equipo Vinotinto dejó atrás esa etapa en la que era goleado por todos sus rivales, al punto de volverse un conjunto competitivo, que da pelea e incluso, sueña con disputar su primer Mundial. Mientras tanto, con una mezcla de jugadores experientes y jóvenes talentosos, intentará hacer un buen papel en esta copa (fue cuarto en la edición 2011).

Sábado 22 de junio: vs. Ecuador | Levi’s Stadium (Santa Clara)

Miércoles 26 de junio: vs. México | SoFi Stadium (Inglewood)

Domingo 30 de junio: vs. Jamaica | Q2 Stadium (Austin)

Jamaica

Los Reggae Boys buscan ser la gran sorpresa (Getty Images)

La selección de Jamaica tendrá su tercera participación en el torneo continental, ya que estuvo presente en las ediciones de Chile 2015 y en la especial del Centenario en 2016. Conociendo sus limitaciones, pero en avance permanente, los Reggae Boyz tienen el gran objetivo de mejorar sus presencias anteriores (no superaron la fase de grupos) y conseguir su primera victoria en la historia de la competencia.

Sábado 22 de junio: vs. México | NGR Stadium (Houston)

Miércoles 26 de junio: vs. Ecuador | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Domingo 30 de junio: vs. Venezuela | Q2 Stadium (Austin)

Grupo C

Estados Unidos

EEUU suele hacerse fuerte jugando en casa (Getty Images)

El anfitrión se prepara para dar lo mejor en esta edición. Pero no solo desde lo organizativo, también dentro del campo de juego. Con un plantel repleto de jóvenes, que serán la base del Mundial 2026 en la que también será co-organizador, ya cuenta con la base necesaria para hacer un buen papel y ubicarse entre los más destacados. En su anterior edición como local, culminó en el cuarto lugar.

Domingo 23 de junio: vs. Bolivia | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Jueves 27 de junio: vs. Panamá | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Lunes 1 de julio: vs. Uruguay| Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Uruguay

La Celeste piensa en el futuro y en el título (Getty Images)

Uno de los grandes del continente y uno de los máximos ganadores a nivel continental siempre aparece entre los candidatos a ganar la competencia. Más aún, en medio del proceso positivo que comenzó a transitar Uruguay bajo el mando de Marcelo Bielsa. Con un recambio de futbolistas necesario, nombres de experiencia que se convirtieron en buenos referentes y un alto potencial individual y colectivo, la Celeste va en búsqueda del título 16 en su historia.

Domingo 23 de junio: vs. Panamá | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Jueves 27 de junio: vs. Bolivia| Metlife Stadium (East Rutherford)

Lunes 1 de julio: vs. Estados Unidos| Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Panamá

Su presente le permite soñar con una buena copa (Getty Images)

Quizás una de las mayores sorpresas de la copa. No solo por haber logrado la clasificación, sino por el buen presente futbolístico que le toca atravesar, haciéndose fuerte dentro del ámbito Concacaf. Con un rendimiento que viene en alza, el equipo que conduce el español Thomas Christiansen se debate entre la lucha por clasificar a la próximo Mundial y tratar de hacer un buen papel en un torneo que le servirá de gran experiencia.

Domingo 23 de junio: vs. Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Jueves 27 de junio: vs. Estados Unidos | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Lunes 1 de julio: vs. Bolivia | Exploria Stadium (Orlando)

Bolivia

Desde hace un tiempo, se deben un triunfo copero (Getty Images)

La selección sudamericana más débil de la actualidad. Más allá de esto, todo inicio de proyecto sirve para renovar las expectativas e intentar imaginar que Bolivia puede dar el golpe, aprovechar para dar un salto y hacer una buena Copa América. Con muchos nombres históricos y otros tantos que empezaron a aparecer en este último tiempo, el equipo intentará ir en búsqueda de esos triunfos que escasean últimamente.

Domingo 23 de junio: vs. Estados Unidos | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Jueves 27 de junio: vs. Uruguay| Metlife Stadium (East Rutherford)

Lunes 1 de julio: vs. Panamá | Exploria Stadium (Orlando)

Grupo D

Brasil

Sus nuevas figuras le permiten soñar en grande (Getty Images)

Aún en medio de un proceso de recuperación, tras las debilidades que el equipo mostró después de la última Copa del Mundo, Brasil siempre es Brasil. Con un plantel enorme y rico en calidad y condiciones técnicas, es imposible pensar que no está en condiciones de recuperar el cetro continental. Sin algunos nombres históricos (Neymar, Casemiro), pero con varios otros que ya son una realidad, Dorival Junior irá por su primer título al frente de la Verdeamarelha.

Lunes 24 de junio: vs. Costa Rica | SoFi Stadium (Inglewood)

Viernes 28 de junio: vs. Paraguay | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Martes 2 de julio: vs. Colombia | Levi’s Stadium (Santa Clara)

Colombia

Los cafeteros están listos para volver a destacarse (Getty Images)

Con rasgos de su estilo habitual, pero también agregándole un fervor y entrega mayor al de otros tiempos, Colombia empieza a revitalizarse y a mostrar que es un equipo en condiciones de ganarle a cualquiera de sus rivales. Calidad individual y un rendimiento grupal en alza, permiten creer que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene material suficiente para soñar con volver a ser protagonista. Hace tiempo que el elenco cafetero se debe una buena copa y esta, quizás, sea la oportunidad.

Lunes 24 de junio: vs. Paraguay | NGR Stadium (Houston)

Viernes 28 de junio: vs. Costa Rica | State Farm Stadium (Glendale)

Martes 2 de julio: vs. Brasil | Levi’s Stadium (Santa Clara)

Paraguay

El conjunto guaraní intentará dar un salto de calidad (Getty Images)

Aunque está lejos de sus mejores tiempos, la sangra guaraní fluye ante los grandes acontecimientos y ese espíritu combativo, muchas veces lo termina igualando ante los mejores. La Albirroja, aunque viene de una larga etapa de no poder retomar el rumbo deportivo que supo tener, se ilusiona con dejar atrás esta etapa de sequía para demostrar y demostrarse que cuenta con el material suficiente para dar pelea en un certamen de primer nivel.

Lunes 24 de junio: vs. Colombia | NGR Stadium (Houston)

Viernes 28 de junio: vs. Brasil | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Martes 2 de julio: vs. Costa Rica | Q2 Stadium (Austin)

Costa Rica

Los Ticos buscan poder dar pelea en esta copa (Getty Images)

Sin dudas, el equipo más importante de Centroamérica. Tal es su magnitud que, en varias oportunidades fue invitado a participar de la Copa América. En este caso, volverá a hacerlo, después de haber superado una dura clasificación y de luchar demasiado para conseguirlo. En medio de un proceso con el argentino Gustavo Alfaro que recién está dando inicio, los Ticos intentarán dar que hablar y volver a meterse entre los mejores.

Lunes 24 de junio: vs. Brasil | SoFi Stadium (Inglewood)

Viernes 28 de junio: vs. Colombia | State Farm Stadium (Glendale)

Martes 2 de julio: vs. Paraguay | Q2 Stadium (Austin)

Los más ganadores

Uruguay, uno de los más ganadores de la historia (Getty Images)

La paridad rioplatense es total en cantidad de títulos. Ambos seleccionados suman 15 trofeos continentales, siendo Uruguay el primero en llegar a esa cifra. Con la garra charrúa como estandarte, sumado al talento individual de sus futbolistas, se transformó en el más ganador tras conquistar la edición que, justamente, se realizó en Argentina en el año 2011.

Además, la Celeste tiene la fama de invencible en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, logrando la excepcional marca de haber ganado todas las ediciones disputadas en territorio charrúa, un total de siete.

El último campeón

La Albiceleste festejó en la edición de 2021 (Getty Images)

Un equipo que quedará en la historia, dentro de una edición muy particular. La Selección Argentina, de la mano de Messi y de un plantel que estaba en pleno crecimiento, quebraba una racha de 28 años sin títulos, al conquistar la edición del año 2021, realizada en plena pandemia del COVID.

En realidad, ese año el torneo debería haberse disputado en Argentina y Colombia, pero el complejo momento sanitario mundial, volvió a ponerlo en tierras brasileras, donde se había disputado apenas dos años atrás. Sin publico en los estadios, el calor lo puso el elenco albiceleste dentro del campo, para quedarse merecidamente con la copa.

Antecedente chileno

La Roja se impuso en la edición Centenario (Getty Images)

Esta no será la primera vez del torneo en tierras estadounidenses. Para conmemorar los cien años de la primera edición, celebrada en Buenos Aires en 1916, la CONMEBOL decidió realizar una versión especial Centenario, que se disputó en diez ciudades de USA.

El encuentro definitorio repetía la edición del año anterior: Chile y Argentina se enfrentaban en una especie de revancha que, una vez más quedaría en poder de La Roja. La Generación Dorada chilena alcanzó su punto más alto, con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Marcelo Díaz y Claudio Bravo a la cabeza, alcanzando sus dos únicos títulos en la historia en dos años consecutivos.

Logo y marca

La imagen gráfica de la edición 2024 (Copa América oficial)

La imagen de esta edición del certamen más antiguo a nivel de selecciones está inspirada en los símbolos que representan a los Estados Unidos. Por eso, el uso de colores como el azul, el rojo y el blanco, y de elementos como las estrellas características de la bandera de este país, que, para esta ocasión también simbolizan el cielo y a los máximos exponentes de este deporte.

Además, se ubica en el centro al trofeo de la competencia, a los aficionados que alientan en cada partido a sus selecciones, y a los mejores jugadores del mundo.

Mascota

Capitán, la mascota del torneo (Copa América oficial)

Capitán es la mascota oficial de la edición 48 del torneo. Se trata de un águila, animal emblemático de las distintas culturas de América. Representa la libertad, la pasión y el espíritu indomable y determinado que caracteriza a las selecciones participantes.

Además, según la Conmebol, significa la fusión única entre la pasión sudamericana por el fútbol y la vibrante atmósfera estadounidense. Hija de madre latina y padre americano, Capitán invita a celebrar la diversidad cultural de Sudamérica y EEUU, respetando siempre las diferencias entre los países.

El más caro del mundo

El estadio más impresionante de la copa (Getty Images)

Dentro de las 14 sedes del torneo, la vedette será el So-fi Stadium de Los Ángeles, nada menos que el estadio más caro del mundo. Cuenta con un techo de vidrio, una pantalla gigante que recorre todas las tribunas y, claro, lo último en tecnología.

Costó la friolera de 5.000 millones de dólares, fue inaugurado en septiembre de 2020, y allí juegan habitualmente los equipos de fútbol americano Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers.

Entradas a la venta

Tickets para aficionados de todo el continente (Copa América oficial)

A través de la página oficial del evento (www.copaamerica.com) se podrán comprar los boletos para los 32 partidos de la Copa América. Luego de buscar el partido que sea de tu preferencia y dar clic en el botón comprar, la web lo redireccionará a una de las dos plataformas habilitadas para la compra de las entradas: Ticketmaster o Sitegeek.

Los precios varían según el partido y el estadio. Para la fase de grupos, los precios oscilan entre los 300 y los 1.150 dólares, mientras que en la reventa autorizada algunas entradas alcanzan los 10.000 dólares. En el caso del partido decisivo, los valores van entre los 570 dólares y los 2.800 dólares.