Parece que vive en una realidad absolutamente paralela, la cual termina siendo hasta risible en todos los sentidos. Porque finalmente no hay coherencia entre lo que dice y lo que se vio en cancha. Jorge Fossati explicó lo bien que hizo la Selección Peruana en la última Copa América 2024, ponderando el trabajo como tal de La Blanquirroja. Al punto de cuestionar el análisis de muchas personas que creen que el equipo de todos, lo hizo mal.

¿La Selección Peruana jugó bien la Copa América 2024?

En conferencia de prensa, ante los medios de comunicación salió con una afirmación hasta peligrosa porque no tiene mayor sentido con la realidad. Así arrancó Jorge Fossati en la reciente charla masiva: “Me hubiera gustado quedarme más (en la Copa América). Perú hizo en la cancha los méritos para seguir, no tengo duda, pero no se dio. Por eso no prometo resultados. Porque el pelo blanco que tengo no me lo pinto. Sé lo que puedo o no prometer”.

Para El Nonno, las cosas se han hecho muy bien en la Copa América 2024: “Tanto nosotros como los jugadores, pusimos lo mejor. El equipo mereció, claro, el fútbol no se gana con merecimientos, pero me pidieron un análisis y no soy de los que fácilmente entro en la euforia cuando se consigue buenos resultados y más allá de que los resultados me cambian de humor. Porque no hay peruano que sienta más dolor que uno cuando no ganamos”.

¿Qué piensa sobre las críticas el técnico de la Selección Peruana?

Destacando que la vida es muchas veces injusta, pero está en ellos demostrar la capacidad que pueden tener en líneas generales. Jorge Fossati no quiere oír ni leer las críticas en contra de sus muchachos, solo estar presente con los éxitos logrados: “Pero jamás me dejo arrastrar por el negativismo y por quienes solo miran el lado de la botella vacío. Hay un lado lleno y no tengo duda”.

Jorge Fossati en conferencia de prensa. (Foto: FPF).

Es más, también señaló los favorecimientos que tuvieron sus rivales, como la campeona del mundo, por ejemplo: “Hubo dualidad de criterio en las sanciones arbitrales. Las imágenes son elocuentes. Me refiero al segundo gol de Argentina. En el estadio la jugada la pasaron en la pantalla gigante, luego cortada. Hay falta de Lautaro sobre Corzo. Brazo estirado en la espalda. Ojalá que un árbitro internacional esté viendo esto”.

Es muy fuerte lo que termina diciendo Jorge Fossati en todos los sentidos, debido a que está mencionando que Perú hoy no está mal, ni tampoco fue un desastre en la Copa América 2024 como muchos piensan. Es más, siente orgullo de sus jugadores, quienes representaron como se debe a la Selección Peruana en su última competencia internacional. Eso seguramente le traerá algunos comentarios en contra, porque da para analizar bastante.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Peruana?

Jorge Fossati junto a todos sus convocados estará chocando ante Colombia el 5 de septiembre en el Estadio Monumental “U” por pedido del entrenador. En lo que será el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Blanquirroja debe trabajar en esa Fecha FIFA doble, pensando en la visita ante Ecuador el 10 de septiembre, ahí jugarán en Quito, y seguramente será bastante complejo de superar.