La mirada de Guardiola sobre Bielsa: "¿Que no gana? Que le den mi Barcelona a ver si no gana"

Casi 180 minutos separan a Marcelo Bielsa de la Copa América. Colombia será el primer rival de una Uruguay que sueña en Estados Unidos. El Loco vuelve a medirse con un tópico que le ha rodeado toda su carrera y que critica la falta de trofeos en una carrera que ha marcado a jugadores como entrenadores. La mirada de Pep Guardiola sobre el tema, más que vigente a esperas del choque en Charlotte frente a James Rodríguez y compañía.

“¿Qué no ha ganado nada? Que le den mi Barcelona y ya verás como gana…Que me den a mi Leeds United y seguramente estaría en Championship…Me cansan los ganadores…Yo quiero a Javier Mascherano cuando habla de Bielsa, a Gabriel Batistuta, a Milito u otro jugador del Leeds que he conocido…Yo les pregunto por él y ahí entiendo todo…De eso se trata, ser mejores jugadores y personas”, declaraba Guardiola sobre el entrenador de La Celeste en una entrevista con Telemundo años atrás. En Estados Unidos puede romperse una barrera presente durante años…Y por qué no décadas.

Nadie en el mundo del fútbol puede cuestionar la influencia de Bielsa. Metal tocan pocos, pero sus formas y legado siguen vivos en clubes a lo largo o ancho del planeta. Colombia, Argentina y Canadá son los últimos en separarle de su primer trofeo en cuatro años. Championship (segunda división inglesa), el más reciente en este sentido. Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield y Argentina (Preolímpico y Atenas 2004), el palmarés en este sentido. Para estrellas como Guardiola, todo esto es mínimo ante lo que realmente está en juego.

“Hay un legado en sus jugadores…Sin haber estado ahí pongo las manos en el fuego. Cada jugador que ha estado con Marcelo ha tenido un antes y un después…Tiene una capacidad de resiliencia que yo no tengo. Amo su mentalidad de querer hacer todo mejor, de no quejarse. Ambo sus ruedas de prensa, como no busca culpables mientras todos los otros nos justificamos…Es impagable lo que hace”, reflexionaba sobre uno de sus maestros tiempo atrás. Allá por el 2006 y mientras se encontraba a la espera de nuevos retos, Bielsa recibía a un joven Pep que desde entonces le defendió a capa y espada.

Bielsa y Guardiola se midieron por primera vez en el 2011: IMAGO

Fue una reunión de hasta 11 horas. Todo ello en suelo argentino y con solo la presencia del escritor y cineasta David Trueba como prueba. Ahí nació el legado que ha pasado a manos del Barcelona, Bayern Múnich o Manchester City en estos tiempos. Táctica, funciones, esquemas, la crueldad del mundo del fútbol y liderazgo compusieron una charla que solo 4 paredes pudieron disfrutar hasta la fecha. El resto es historia.

Guardiola, en eterna deuda con Bielsa

“Nunca voy a poder agradecerle a Marcelo cómo me trató porque yo no era nadie, no entrenaba ni al filial de Barcelona, no había ni sacado el carnet de entrenador y me recibió y fue maravilloso cómo me trató”, reconocía Pep en una charla con DAZN donde afloraron más detalles de una relación que seguro hará cruzar los dedos a Guardiola de cara a lo que ocurra en Charlotte. Bielsa, un ganador nato en lo verdaderamente importante para quien supone para muchos el mejor DT de la historia.

El historial Bielsa vs. Guardiola

Cinco veranos después de esas 11 horas llegaba el momento de unirles como oponentes. Bielsa en Athletic Club de Bilbao y Guardiola en Barcelona. Fue 2-2 por LaLiga española aquel noviembre del 2011. Tras ello hubo varias batallas más, con dos victorias para el catalán (una por la final de la Copa del Rey), un empate por la Premier League y finalmente un triunfo del Leeds en 2021 por 2-1 en Elland Road.

¿Qué piensa Bielsa de Guardiola?

“De ningún modo me siento un mentor de Guardiola. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ése es Guardiola. Y no es porque yo lo diga, sino porque sus equipos juegan como ninguno”. Así define Bielsa su relación con el DT que luego de una intensa jornada de 11 horas en el 2006, reventó las marcas de media Premier, Barcelona y Europa. Ante Colombia mañana, Pep será el primer charrúa en esperar por un triunfo del Loco.