Una de las noticias que se viralizó esta semana en Eliminatorias fue la disputa abierta entre los jugadores de la Selección de Uruguay y Marcelo Bielsa. Con rumores de un vestuario roto, se habla de una posible salida del argentino, pero esto no sería tan fácil desde lo económico.

Bielsa es el segundo mejor pagado de los entrenadores presentes en las Eliminatorias, con un salario de 4 millones de dólares al año. Con apenas un año y medio en el cargo, se iría con una fortuna de casi 12 millones de dólares, según el portal Referí.

Estos casi 12 millones de dólares representan lo que deben pagar hasta julio 2026, luego de la Copa del Mundo en Norteamérica. El vínculo inicialmente estaba pensado para todo el proceso desde amistosos 2023, Eliminatorias y finalmente el torneo.

Todo de desencadenó luego de que Luis Suárez contará una serie de desacuerdos entre el grupo de jugadores y el entrenador tras problemas de convivencia. Lejos de bajar la tensión, otros futbolistas como Fede Valverde confirmaron el problema.

Marcelo Bielsa – DT Uruguay

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Argentina 18 8 6 0 2 12 4 +8 2 Colombia 16 8 4 4 0 9 5 +4 3 Uruguay 15 8 4 3 1 13 5 +8 4 Ecuador* 11 8 4 2 2 6 4 +2 5 Brasil 10 8 3 1 4 9 8 +1 6 Venezuela 10 8 2 4 2 6 7 -1 7 Paraguay 9 8 2 3 3 2 3 -1 8 Bolivia 9 8 3 0 5 10 15 -5 9 Chile 5 8 1 2 5 4 12 -8 10 Perú 3 8 0 3 5 2 10 -8

-*A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores.