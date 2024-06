La Selección de Uruguay comenzó con el pie derecho su participación en la Copa América 2024. Los charrúas vencieron a Panamá por 3 a 1 en una zona que también comparte con Estados Unidos y Bolivia. Los tantos de la victoria fueron de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña, estos últimos dos sobre el final del encuentro. Una vez terminado el partido, Marcelo Bielsa estuvo en desacuerdo con dos preguntas que le realizó un periodista en la conferencia de prensa.

La pregunta que hizo que Bielsa interrumpa a un periodista

“¿Falto de ritmo? No, no, pero no es así. Lo que asombró es el ritmo del equipo y disculpe que le de mi punto de vista antes que usted termine su pregunta. Araújo sufrió un problema vinculado con su salud, nada ver con estar cansado o no estar cansado. En ese sentido, es suficiente verificar que los zagueros centrales son los jugadores que menos corren en los partidos. Respecto de Valverde, el despliegue de Valverde fue muy alto y que yo lo haya cambiado faltando diez minutos no me parece que defina a un jugador que no tolere el ritmo”, afirmó el Loco en conferencia de prensa.

Bielsa sentado arriba de la clásica heladerita. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Después, un equipo que presiona en campo rival, que dinamiza el juego y que necesita correr mucho para plasmar su idea de juego, me cuesta imaginar que una pregunta sea encabezada asignándole falta de ritmo. Está bien que no pueda terminar la pregunta porque usted habló falta de ritmo, es verdad que yo lo interrumpí como que usted dijo que contenía falta de ritmo”.

Nuevo desacuerdo con el mismo periodista

Cuando el periodista pudo completar la pregunta, le consultó a Bielsa por la falta de amistosos en la previa y el entrenador argentino volvió a cruzarlo: “En este sentido pienso lo contrario, fíjese como la primera pregunta hacía referencia al exceso de minutos para justificar el cansancio de Valverde y usted hace referencia a la ausencia de minutos de precompetencia para imaginar que al equipo uruguayo le faltó ritmo”.

También dijo: “Yo creo que no, que tuvo un ritmo alto y que cedió quince minutos del partido y creo que sé por qué lo hizo. Nos costó resolver un aspecto táctico, los extremos de ellos tomaron posiciones interiores y crearon una superioridad numérica donde estaban Valverde y Ugarte y pudieron enfrentar a nuestra última línea que tuvo que resolver situaciones desfavorables”.