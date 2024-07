Crisis total en Brasil. La eliminación y el nivel del equipo de Dorival Junior en la Copa América fractura a las viejas y nuevas generaciones de la Verdeamarelha. Romario se suma a las críticas de Ronaldo sobre Vinicius alrededor de su rendimiento en un combinado en horas bajas por cada sector de su fútbol. Las comparaciones con Neymar vuelven a la vida.

Primero fue Ronaldinho quien apuntó con la actual selección de Brasil. A medida que pasaba la Copa América se sumaban voces que como Ronaldo cuestionaban el talento y hambre de la Verdeamarelha. Ahora es Romario quien apunta contra una generación que firmó la peor Copa América en cuanto a puntos se refiere en lo que vamos de siglo. Se pone el dedo sobre un Vinicius cuyo rendimiento entre Real Madrid y la pentacampeona del mundo tiene un océano de por medio. Los números sorprenden.

“Vinicius no es ese jugador del que dices ‘si juega bien, Brasil será campeón’. Si juega bien ayudará mucho a Brasil…El único jugador brasileño que dices ‘si hace lo que es capaz, Brasil será campeón’ es Neymar”, palabras de Romario por el podcast Barba Cast a lo largo de las últimas horas. La eliminación ante Uruguay por penales y en tiempos de vacas flacas por la selección con más historia del planeta genera división, dudas y por encima de todo, muchos señalamientos hacia la nueva camada.

¿Por qué se hace tanto hincapié sobre Vinicius? La estrella del Real Madrid no para de brillar por el Bernabéu mientras en Brasil siguen esperando por su mejor versión. En la presente temporada ganó tres títulos a nivel de clubes, marcó en la final de la Champions e incluso anotó en 24 de sus 39 encuentros con Carlo Ancelotti. Si nos vamos a la Verdeamarelha, la cosa en cuanto a números en más que distinta. ¿Qué pasa en Rio de Janeiro?

Vinicius, comparado con Neymar en las declaraciones de Romario: IMAGO

La realidad es que Vinicius no termina de explotar en Brasil. Es ya el líder de una generación con el peso de 20 años sin mundiales sobre sus hombros, pero esto no va a disminuir la exigencia. Apenas 5 goles y mismo número de asistencias en 33 partidos acumula el extremo con un combinado con el que no pudo brillar por la Copa América de Estados Unidos. Tras haber ganado Sudamericanos en categoría sub-15 y sub-17, el ex Flamengo todavía no puede terminar de mostrar en la Verdeamarelha lo que se ve en cada fin de semana por el Bernabéu.

Ronaldo ya crítico a Vinicius

“Vinicius no es Jogo bonito. Lo siento pero es la realidad. El último Jogo bonito se llama Neymar Jr., Vini es un gran jugador pero no representa el juego distinto de Brasil”. Son las últimas palabras de una leyenda de la Verdeamarelha antes de las vistas con Romario. No se detienen los cuestionamientos a una selección en crisis y donde si quiera en las Eliminatorias se ha terminado de consagrar el cambio de era.

Brasil y una década para el olvido

Solo la Copa América del 2019 y como local supuso una alegría en 10 años plagados de frustraciones. El 1-7 ante Alemania, la eliminación con Paraguay en la Copa América 2015, otra ante Perú en fase de grupos por el 2016, la caída en la final del 2021 ante Argentina o la derrota frente a la Albiceleste como local en Eliminatorias han abierto una herida para la historia. Bélgica en Rusia 2018 y Croacia por Qatar 2022, otros verdugos de una Verdeamarelha donde la paz ha desaparecido desde hace varios veranos.