La Verdeamarelha no será puntero de su grupo tras el empate ante Colombia. Brasil continúa con una crisis de resultados que se traslada a Copa América. No se veía algo igual desde hace décadas.

La crisis no para: ¿Hace cuánto Brasil no firmaba un inicio tan pobre en la Copa América?

No es como empieza sino como se termina, pero hay números que explican una realidad que explica la ausencia de títulos Mundiales desde el año 2002. Sigue la crisis en una selección de Brasil que tras empatar ante Colombia por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa América se prepara para un duro camino pensando en la final del certamen. No se veía algo igual en la Verdeamarelha desde hace más de 20 años.

Un gol de Raphina prometía incluso ser punteros tras una fase de grupos donde el empate a ceros con Costa Rica y la goleada sobre Paraguay mostraron las dos caras en el equipo de Dorival Junior. Colombia se hizo fuerte, igualó por medio de Daniel Muñoz y se hizo con una primera plaza que le hará evitar a Uruguay en cuartos de final. Se viene una final para la Verdeamarelha, así como la primera oportunidad de revertir una marca sin precedentes a corto plazo.

Hay que devolverse hasta las ediciones del 2004 en Perú y del 2007 en Venezuela para ver una Brasil que no terminó la fase de grupos como líder en su zona. Ni siquiera en Colombia 2001 y donde se envió un equipo B se firmaron tan pocos puntos como en la presente Copa América. Incluso en ambas competiciones a inicios de siglo pudimos ver una Verdeamarelha con seis unidades y que terminaría siendo campeona al final del camino. Mucho ha cambiado desde entonces.

Pero en esta se han firmado solo 5 puntos. Hablamos de la segunda peor marca de Brasil en una fase de grupos de la Copa América desde que el certamen mantiene el formato actual. Hay que devolvernos hasta 1993 (edición donde todavía una victoria no daba 3 puntos), para encontrar a una Verdeamarelha con menos unidades. Su 1-1-1 en victorias, empates y derrotas le habría dado 4 en este sentido. Aquella edición por Ecuador le reuniría con Perú, Paraguay y Chile.

Brasil firma su peor inicio del siglo en la Copa América: IMAGO

¿Y ahora qué? Pues medirse con una Uruguay invicta, que ha ganado todos sus partidos y que ha supuesto uno de los puntos más altos de esta Copa América. Todo ello sin poder contar con un Vinicius que gracias a su amarilla vista anoche por una infracción sobre James Rodríguez no podrá decir presente en el Allegiant Stadium de Nevada el sábado. El camino a una hipotética final será todo menos que amable para una Verdeamarelha sin títulos desde el 2019 y con más dudas que certezas en estos años.

Brasil se queja de lo visto ante Colombia

“Empezamos muy bien, pero increíblemente, en el primer lance del partido, Vinicius vio esa amarilla. Fue muy extraño todo lo que pasó. Pero, hasta hace poco, oí decir que Brasil tenía que aprender a jugar sin jugadores protagonistas. Ahora es el momento. Nos faltarán jugadores importantes y otros tendrán que aparecer”, palabras de Dorival Junior sobre el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Mucha tensión en un combinado plagado de jóvenes figuras y sin el rendimiento de otros tiempos.

Así se juegan los cuartos de final de la Copa América

Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia se despiden tras una fase de grupos plagada de diferencias entre los punteros y el resto de los grupos. Argentina vs. Ecuador, Venezuela vs. Canadá, Brasil vs. Uruguay y Colombia vs. Panamá, el cuadro final para buscar a las selecciones que definen al Rey de América el próximo 14 de julio.