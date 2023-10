Este miércoles la FIFA dio a conocer sus planes para el Mundial 2030, el cual se celebraría en seis países y tres continentes, y aunque Argentina, Paraguay y Uruguay sólo funcionen como sedes inaugurales y luego toda la competencia se dispute en España, Marruecos y Portugal, hay algunos temas que no parecen haber sido tenidos en cuenta.

Uno en especial ha llevado a un grupo de activistas a alertar a la FIFA de una complicación crucial, la cual provocaría que la Copa del Mundo 2030 sea “inaguantable”. Y eso tendría que ver con las altas temperaturas y las emisiones de carbono.

Lo usual es que una Copa del Mundo se desarrolle entre temporadas. Es decir, entre junio y agosto. Sin embargo, ya vimos con Qatar 2022, que la competencia puede pasar a noviembre-diciembre.

Aún así, y con estas dos posibilidades en mente, en el primero de los casos, todo el mundial se disputaría en verano para el Hemisferio Norte, donde se encuentran España, Portugal y Marruecos. O bien, si se toma el segundo de los casos, sería verano en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Altas temperaturas y emisiones de carbono, problemáticas del Mundial 2030

Hemos visto como el cambio climático ha afectado el mundo, y el calor ha incrementado considerablemente en verano en estos países específicamente. A raíz de ello, diferentes grupos de activistas han advertido y presentado esta problemática, y con bastante sentido.

Los grupos hablan de una decisión “imprudente y contradictoria”, con los principios de la FIFA, que se había propuesto bajar las emisiones de carbono en un 50% para el 2030. Y si ya la realización de un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, terrenos donde últimamente hemos visto cada vez más incendios forestales, llamaba la atención, aún más lo hace este particular Mundial del 2030.

El medio británico The Mirror recopiló comentarios de diferentes grupos, como Elliot Arthur de Football of Future, Freddie Daley de Cool Down Network, Frank Huisingh de Fossil Free Football o Michael Hardy, de Game Changer.

“Cada día vemos como los climas extremos se intensifican, y esto pone incluso a los partidos de fútbol en riesgo. La decisión de FIFA fuerza a los jugadores y fanáticos a generar toneladas de emisiones de carbono con viajes insostenibles. El Mundial 2030 será inaguantable”, declaró Arthur.

Más allá de ello, todos los mencionados hablan del impacto climático que provocarán los viajes por tantos países y las emisiones de carbono en una época crítica como lo está siendo durante estos últimos años el verano en el sur de Europa y norte de África, donde las temperaturas alcanzan fácilmente los 30 a 40 grados.

La decisión de la FIFA ya ha sido tomada, y será ahora cuestión de tomar en cuenta estas advertencias para generar el menor impacto negativo posible en el medio ambiente, y también cuidar la salud de los protagonistas, ante las temperaturas que podrían llegar a enfrentar en los campos de juego.