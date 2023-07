El Club Deportivo La Bombonera nació en 2015 como tantos otros equipos conformados por amigos que se agrupan, lo más organizadamente posible, para, ni más ni menos, jugar un rato al fútbol cuando la rutina lo permite. En este caso en particular, su desarrollo fue con mayoría de argentinos que emigraron a principios de siglo a España (concretamente a diferentes zonas de Cataluña) que, por su pasión pintada en azul y amarillo, decidieron aprovechar la moción para brindarle un simple -aunque ya se podría catalogar de notable- homenaje a Boca Juniors.

Sin embargo, en el inicio no imaginaron que el reconocimiento iba a ser el trampolín que los impulsaría de manera semejante como para crecer a pasos agigantados, a tal punto de transformarse en la actualidad en el representante -por el momento no oficial- de la institución xeneize en el fútbol español. Incluso, tienen chances palpables de participar de la Copa del Rey y, por qué no, en algún momento, de las dos principales categorías reguladas por LaLiga.

”Éramos un grupo de amigos, estábamos jugando al fútbol en liga de acá de Cataluña con equipación azul y amarilla, entonces era como si fuéramos Boca. Entonces creamos un logo de la Bombonera y ahí empezamos a jugar, pero nada… grupo de amigos. Creamos una página de Facebook y lo que pasó fue que, claro, toda cancha a la que íbamos nos decían ‘Boca, Argentina’. Entonces, es como que ya nos identificaban de esa manera”, le cuenta Gonzalo Castro, fundador y presidente del C.D. La Bombonera, a Bolavip desde España.

Tras la creación, el volumen del Boca Juniors catalán aumentó demasiado rápido y así resume el entrevistado cómo avanzaron cada uno de los casilleros: ”Después nos empezaron a preguntar para poder jugar, si se podía comprar la camiseta, etc. Y bueno, ahí vimos como una oportunidad. A mí se me ocurrió decir, ya que hago marketing, por qué no hacemos una página web y empezamos a confeccionar un proyecto. Entonces se decidió por la idea de tener cuatro equipos, en un principio de Fútbol 7. Después a los dos años ya formamos el primer equipo de Fútbol 11, pero jugamos en ligas privadas de Cataluña y bueno, el año pasado fue el primero en que federamos y fue cuando creció todo. Ahí ya se magnificó porque ya tenemos contacto directo con la federación”.

¿Cómo podría jugar CD La Bombonera la Copa del Rey?

CD La Bombonera hoy juega en la cuarta categoría de la Federación Catalana de Fútbol. Si llega a la primera de esta división regional y sale campeón, ingresa a la Previa Interterritorial de la Copa del Rey, la instancia anterior a la Primera Eliminatoria en la que ya participan los equipos de LaLiga. Por lo que, si bien es cierto que tiene camino por recorrer, la chance está y ya se lo plantearon como objetivo.

”Obviamente lo tenemos como un sueño y una meta de acá a 10 o 15 años. Por año suben dos. El año pasado, que fue nuestro primer torneo, estuvimos muy bien, quedamos entre los seis primeros. Y ya se recontra armó el equipo, ahora en septiembre van a ser pretemporada. Tenemos un preparador físico que estuvo en Vélez y va a ser la pretemporada todo septiembre y después en octubre empezamos a competir y la idea es ascender a tercera, aunque económicamente empieza a salir todo más caro. Los árbitros son más caros. Todo lo que pasa es que en general las fichas son mucho más altas también. Entonces, a coste del club, empieza a aumentar un montón. Por eso también se está armando como algo para buscar sponsor. Pero bueno, a ver, lo positivo es que ya hay 33 jugadores en fichas en el equipo y este año la verdad que hay bastante buen equipo”, comenta Gonzalo Castro, argentino de 39 años que emigró con su familia en el 2002.

La razón por la que se llama Club Deportivo La Bombonera

”A todas las canchas donde vamos nos dicen ahí viene Boca, en la tribuna también, la gente que va a ver los partidos, así que bueno un poco por eso. Y el nombre de la Bombonera nace en que al final uno lo que más extraña de allá es ir a la Bombonera”.

Turó de la Peira, La Bombonera del Boca de Barcelona

”Tenemos un convenio con el Turó de la Peira. Es un complejo deportivo donde lo gestiona normalmente el ayuntamiento. Nosotros hicimos un convenio con ellos y nos dan todo. Alquilamos las instalaciones como para que sea nuestra. Tenemos el sector de lavandería, el sector donde guardamos el material de entrenamiento. Tenemos las llaves, cuando queremos hacer un asado ahí está el bar. Si queremos hacer eventos los podemos hacer ahí adentro también. Es muy de barrio, ahí jugó Guardiola en su momento. El ayuntamiento ya aprobó hacer una tribuna nueva y arriba van a crear como el bar para que sea tipo VIP. Es muy particular porque está como un poquito en una de las montañas que hay en Barcelona y es más difícil encontrar estadios así”.

La temática con la que se encontraron para fichar jugadores al ser un equipo federado

”Está todo súper controlado. Los jugadores tienen que tener un seguro médico. Aparte tuvimos varios jugadores que en las primeras fechas no pudieron jugar porque tuvieron que pedir el transfer de los equipos que estuvieron en sus países. Por ejemplo, tenemos algunos jugadores de Argentina que estuvieron en Cañuelas. Tuvieron que pedir el transfer a la AFA para poder jugar acá. O sea, sino la Federación Catalana no les habilitaba para jugar. Después tenemos otro chico de Perú que jugó en primera y también tuvo que pedir el transfer. Nos pasó con 4 o 5 jugadores así. Todo el que haya jugado a nivel federativo hay que esperar a que manden el transfer, hacer los papeles y por eso se demora hasta un mes en que puedan habilitarlos para jugar”.