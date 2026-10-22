¡Mensaje directo al vestuario! Con Atlético Mineiro en la final, la advertencia de Leandro Paredes para todo Boca. ¡Mira lo que dijo!

La final de la Copa Sudamericana 2026 tiene el integrante que faltaba. Luego de la clasificación de Boca Juniors, Atlético Mineiro sufrió más de lo esperado para ir a la disputa del título, así que no hubo un mejor momento para recordar la advertencia que Leandro Paredes le hizo a todo el equipo ‘Xeneize’.

Boca dio un golpe de autoridad en la Copa Sudamericana y le ganó 1-3 a Vasco da Gama en el mismisímo estadio Maracana. A pesar de perder la semifinal de ida, terminó clasificándose con jerarquía por un marcador global de 3-2. Paredes, la figura del partido de vuelta con un gol al minuto 43 del segundo tiempo.

Atlético Mineiro llegaba a enfrentar a Montevideo City Torque con una ventaja de tres goles. Sin embargo, recibió dos goles en cinco minutos (89 y 94) y terminó pidiendo tiempo. El equipo brasileño jugará la final contra Boca Juniors y podría tener una ventaja si al equipo argentino lo afecta más el motivo de la advertencia de Leandro Paredes.

La advertencia de Leandro Paredes que le sirve a Boca para la final de Copa Sudamericana

Enner Valencia y Leandro Paredes. (Foto: Getty)

Argentina perdió 2-1 con la Selección Colombia el 10 de septiembre de 2024 en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y Leandro Paredes hizo una advertencia sobre el calor de Barranquilla con el que Boca se va encontrar en la final contra Atlético Mineiro de la Copa Sudamericana. “Se sentía mucho. Lo sabíamos ya desde ayer cuando hicimos el entrenamiento mucho más tarde. Sabíamos que iba a ser difícil, pero era difícil para los dos“.

¿Dónde y a qué hora se juega la final de la Copa Sudamericana 2026 Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

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Cuando el calendario marque el sábado 21 de noviembre será el día de la final de la Copa Sudamericana 2026 Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, que se disputará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla Colombia. El horario de la final aún no se confirma.

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