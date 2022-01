El rostro de sorpresa parecía más por no haber sido incluída en el IX ideal de la FIFA que por recibir una nueva distinción. Alexia Putellas, elegante como siempre, delante de la cámara agradeció con orgullo el último trofeo que le faltaba ganar esta temporada: dos Copas de la Reina, Liga Iberdrola, Champions League, el Balón de Oro, Mejor Jugadora del Año de la UEFA, el Globe Soccer y -ahora- The Best.

En una ceremonia particular (otra vez virtual por los crecientes casos en Europa), Alexia competía con su compañera Jenni Hermoso y con la australiana Sam Kerr, que juega en el Chelsea. Gianni Infantino, con algo de suspenso actuado, fue el encargado de pronunciar su nombre.

Con este premio, Putellas sucede a Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta Vieira (2018), Megan Rapinoe (2019) y Lucy Bronze (2020). Pero además, se instala como la abanderada del fútbol español femenino que no detiene su crecimiento.

Mientras que la Liga Iberdrola sigue su lucha por ser declarada profesional (Alexia ha declarado varias veces a favor de sus colegas para que puedan contar con los mismos beneficios que ella en el Barcelona), su equipo este año será nuevamente candidato a ganar la Champions League. El Barsa se convirtió en el 2021 en el primer equipo español en ganarla, luego de cinco títulos consecutivos del Lyon.

En el 2021, cuando recibió el Balón de Oro, le dio a España ese premio por primera vez en 60 años: Luis Suárez lo había conseguido por última vez en 1961. Ese día, Putellas recibió el premio en sus manos, ausentándose por un rato de la concentración con la selección, que jugaba un partido más en su camino hacia el Mundial 2023.

Con la Roja también fue un 2021 impecable: capitana del equipo, alcanzó el récord de partidos con la camiseta de su país, siendo la jugadora más internacional. El año pasado, España jugó doce partidos: 12 victorias, 72 goles a favor (6 por encuentro) y ninguno en contra. Ya está clasificado a la Eurocopa de este año en Inglaterra (del 7 al 31 de julio) y se encamina hacia el Mundial. Y sueñan con los Juegos de 2024 como cierre de ciclo.

Putellas es la única que disputó todos los partidos con el elenco de Jorge Vilda. Y, como en el Barcelona maneja los tiempos del medio, es inteligente, criteriosa, con buena pegada, habilidad y gol. En total, con su equipo fueron 26 goles en 42 partidos, además de 23 asistencias. Es la segunda máxima goleadora. Y con la Roja fueron 18 partidos y 9 goles. "Este es un trabajo de muchos años. El 2021 fue perfecto. Solo esperamos terminar igual este año", dijo.

Por lo pronto, el Barcelona tiene por delante la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, partido que jugará este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y, por otro lado, será parte de un partido histórico ante el mismo rival: será el 30 de marzo, cuando salgan al Camp Nou por los cuartos de final de la Champions League.

Esta semana, el Barsa anunció que vendió todas las entradas disponibles para ese día. Será la primera vez que el femenino juegue con público en ese estadio. Y si se concreta la asistencia, será récord histórico. El club abrió una lista de espera para quienes quieran adquirir tickets cerca de la fecha del encuentro, para el remanente que no sea retirado por los socios. Alexia es parte de todo eso