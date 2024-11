El presente de Mariano Soso está completamente movido, revuelto por su accionar poco comunicativo y envuelto de mucha intriga, siendo un elemento poco resolutivo como muchas veces diría. El entrenador argentino tiene contrato con Alianza Lima, pero no quiere seguir, dicen en Argentina, y está buscando la manera de romper su lazo con el equipo del pueblo. Mientras eso pasa, hay más novedades sobre lo que puede pasar con él, y obviamente, el plano deportivo de la institución victoriana.

¿Qué está pasando con Mariano Soso y el caso Alianza Lima?

Kevin Pacheco respalda todo lo dicho anteriormente con información absoluta. El periodista de Radio Programas del Perú, en su cuenta de Twitter sostuvo que se vivirán días tensos en el barrio de Matute: “Mariano Soso tiene planificado retornar mañana al país. Su comando técnico está en Lima. La directiva de Alianza Lima sabía de su viaje a Argentina. La idea es que su futuro y el de Alianza se defina a su regreso. Si no hay acuerdo, gerencia deportiva maneja plan B”.

Algo que no sirve para complementar lo anterior, es lo que pregona Gerson Cuba de Radio Ovación en la misma red social: “Hasta el día viernes Mariano Soso no dio una respuesta a Alianza lima y se espera que el día de mañana en su regreso de Argentina pueda ya haber una decisión final en cuanto a la planificación del 2025 si es con él o no. La imagen de ayer es de su estadía en su país, pero no garantiza una claridad. No sé debe especular, mañana se verá. Por otro lado, en Newell ‘s buscan definir a su DT lo más pronto posible”.

Mientras esto se está viendo en el internet, al día de hoy, Mariano Soso se encuentra en Buenos Aires, ayer se filtró una imagen con un hincha de Sport Recife, un equipo de Brasil donde supo dirigir. Los que saben del presente del entrenador argentino, señalan que esta se da después de su presencia en Lima, donde conversó con el principal directivo del cuadro blanquiazul. Mañana volvería a Perú para charlar sobre su continuidad o no. Su cuerpo técnico se encuentra en la capital incaica.

¿Cuándo termina el contrato de Mariano Soso en Alianza Lima?

Mariano Soso firmó hasta diciembre del 2025 por Alianza Lima, según fuentes de RPP Deportes. Estando cinco meses en el cargo en un primer vínculo, por ese tiempo cobrará 100 mil dólares.

Mariano Soso entrenando en Alianza Lima.

¿Cuánto gana actualmente Mariano Soso?

Mariano Soso gana 20 mil dólares, aproximadamente. Pasando en Perú por clubes como Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, ahora dirige a Alianza Lima.

