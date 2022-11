“Es un tema muy complicado, no puedo negarlo, y personalmente me opongo a la posición que la FINA ha adoptado al respecto. Estoy a favor de la equidad en el deporte, pero también estoy a favor de la igualdad”. Con esas palabras, Ian Thorpe, cinco veces campeón olímpico, se refirió a la polémica decisión que tomaron los miembros del Congreso Extraordinario de la Federación Internacional de Natación (FINA).

La referencia a Lia Thomas se tornó ineludible para este Congreso. La nadadora, que formó parte del equipo masculino de la Universidad de Pensilvania durante tres años, en 2019 tomó el toro por las astas y empezó a ser quien quería ser en realidad. “Había mucha incertidumbre. No sabía qué podía hacer. Decidí nadar la temporada 2018 como hombre, sin salir del armario, y eso me causó mucha angustia. Luché, mi salud mental no era muy buena. Sufrí mucha inquietud y me sentí atrapada en mi cuerpo. Fue cuando decidí que había llegado el momento de comenzar mi transición”, había dicho para dejar de nadar como Will y convertirse como Lia.

Según trascendió, la idea es que, en breve, las personas transgénero deben haber completado la transición antes de los 12 años para poder competir. Asimismo, aseguraron que van a crear una categoría abierta a nadadoras transgénero.

“Cuando se trata del nivel de élite, es necesario que haya una conversación sensata en la que participen endocrinólogos, psicólogos, fisiólogos, todos los que realmente puedan tener una opinión en este ámbito”, aseguró Thorpe 1 News. Y sumó: “Si alguien se queja de alguien que es trans cuando tiene 10 años, es extraño. Casi puedo prometerles que ese niño no competirá en una etapa adulta”.

Thorpe un ferviente defensor de las minorías discriminadas, sobre todo en el ámbito del deporte, sostuvo que “algunas de las personas más marginadas y desfavorecidas” son las que pertenecen a las comunidades transgénero.

En 2014, el australiano se cansó y decidió contarle al mundo que había vivido acorazado por una mentira porque era gay y así se convirtió en portavoz por los derechos LGBTQ+.

Además de la natación, que está reviendo esta situación, también iniciaron un proceso de rectificación la Liga Internacional de Rugby y la World Rugby al prohibir a las mujeres transgénero durante 2022 y se comprometieron a realizar más investigaciones sobre su política de inclusión.

Mientras que la Unión Ciclista Internacional decidió reducir el límite de niveles de testosterona para mujeres trans y aumentó el período de transición.

Y la FIFA y World Athletics también aseveraron que, más pronto que tarde, revisarán sus políticas de elegibilidad.