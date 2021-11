Se viene uno de los espectáculos esperados por los combates destacados que se presentan en su cartelera oficial como lo es el UFC 268, evento que la UFC desarrolla y el cual tendrá una gran cita como plato fuerte. En esta oportunidad, el nigeriano Kamaru Usman defenderá el título de Peso Wélter frente al estadounidense Colby Covington. El mismo se afrontará el sábado 4 de noviembre, con sede en el Madison Square Garden de Nueva York. Te contamos cómo ver en TV o Streaming este gran evento.

Comenzamos por la pelea ya mencionada pero muy esperada porque se trata de la contienda que cerrará todo. De un lado aparece el dueño del título Wélter, un Usman que va a defender por quinta vez, la segunda ante su oponente de turno, el cinturón que conquistó el 2 de marzo del 2019, sabiendo que su actual registro comprende 18 victorias consecutivas. Del otro lado aparece Covington, que va con sed de venganza de aquella pelea perdida por nocaut técnico el 14 de diciembre de hace dos años atrás, sabiendo que viene de ganar con esa misma resolución a Tyron Woodley el 19 de septiembre del 2020.

Pero antes de esta gran pelea, la pre-estelar también posee un título en juego y pertenece al género femenino. Con el Campeonato de Peso Paja femenino en juego, lo cierto es que Rose Namajunas estará defendiendo el cetro frente a la asiática Zhang Weili, en lo que será ni más ni menos que la revancha de la contienda efectuada el 24 de abril del presente año, cuando la norteamericana le arrebató el preciado premio a su rival de turno definido por nocaut debido a una patada a la cabeza y golpes.

UFC 268: cómo es la cartelera completa y horario de las peleas

Estelares

Campeonato de Peso Wélter en disputa: Kamaru Usman (c) vs. Colby Covington

Campeonato de Peso Paja femenino en juego: Rose Namajunas (c) vs. Zhang Weili

Peso Ligero: Justin Gaethje vs. Michael Chandler

Peso Pluma: Shane Burgos vs. Billy Quarantillo

Peso Gallo: Frankie Edgar vs. Marlon Vera

Preliminares

Peso Medio: Alex Pereira vs. Andreas Michailidis

Peso Ligero: Al Iaquinta vs. Bobby Green

Peso Medio: Phil Hawes vs. Chris Curtis

Peso Medio: Edmen Shahbazyan vs. Nassourdine Imavov

Peso Wélter: Ian Garry vs. Jordan Williams

Pre-Preliminares

Peso Pesado: Gian Villante vs. Chris Barnett

Peso Pluma: Melsik Baghdasaryan vs. Bruno Silva

Peso Mosca: CJ Vergara vs. Ode’ Osbourne

¿A qué hora pelean Kamaru Usman vs. Colby Covington por el UFC 268?

El combate Kamaru Usman vs. Colby Covington se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre desde el Madison Square Garden que reside en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Horario por país

Pre-Preliminares

Argentina: 19:00

Bolivia: 18:00

Brasil: 19:00

Chile: 19:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

Estados Unidos: 15:00 PT y 18:00 ET

España: 23:00

México: 16:00

Paraguay: 19:00

Perú: 17:00

Uruguay: 19:00

Venezuela: 18:00

Preliminares

Argentina: 21:00

Bolivia: 20:00

Brasil: 21:00

Chile: 21:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Estados Unidos: 17:00 PT y 20:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 21:00

Perú: 19:00

Uruguay: 21:00

Venezuela: 20:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 23:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 03:00 (domingo)

México: 20:00

Paraguay: 23:00

Perú: 21:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

UFC 268: qué canal de TV transmite y cómo ver ONLINE los combates Estelares, Preliminares y Pre-Preliminares

Las peleas estelares se podrán observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica a través de STAR+, mientras que en Estados Unidos lo emitirá ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass. En España lo puedes ver en DAZN. Ahora, las peleas preliminares, desde Latinoamérica, podrán disfrutarse por las pantallas de ESPN 2, STAR Action y STAR+.