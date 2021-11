Polémica al margen, o no. Los toilet breaks sobre los que tanto se viene hablando esta temporada, en la que el tenis, como todos los deportes, intentan reacomodarse tras la pandemia por Covid-19 (algo que aún no es pasado, claro), llegaron a su clímax máximo.

Por eso, a partir de 2022 la ATP intentará regular su uso (indiscriminado en algunos casos) de los toilet breaks. Para ello, lo anunció hoy oficialmente, en 2022 habrá una nueva normativa a seguir en todos los torneos ATP (no en Grand Slam):

Tiempo máximo de 3 minutos desde el momento en que el jugador entre en el baño

Si el jugador necesita cambiar su indumentaria, tendrá 2 minutos más de añadido

El cambio de atuendo deberá efectuarse al mismo tiempo que el toilet break, a menos que el juez de silla lo permita

Solo se permitirá un toilet break por partido, que deberá efectuarse al final de un set

Si el jugador no cumple con el tiempo estipulado, se considerará como un 'Time violation'

Asimismo, habrá correciones en cuanto a los tiempos para asistencia médica durante el partido. Para acceder al llamado MTO (Medical Time Out):

Solo se permitirá un MTO por partido, que deberá efectuarse durante un descanso o al final de un set

Si el jugador no cumple con el tiempo estipulado, irá perdiendo puntos consecuentemente a los segundos de retraso que tenga

Los toilet breaks, según las quejas varios tenistas, pusieron en el ojo de la tormenta al griego Stefanos Tsitsipas quien había hecho uso (y abuso) durante el último US Open. Al respecto, en el programa To Proino de la televisión griega, Tsitsipas dijo: "Soy una persona a la que le gusta tomarse su tiempo. La verdad es que necesito bastante tiempo, pero no tanto como las mujeres. Cuando acabo de ganar el set 6-0 y tomo un descanso para ir al baño, no creo que sea muy bueno para mí. Y yo también hice eso, así que realmente no es malicioso”.