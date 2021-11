A partir de este 1 de noviembre entraron en vigor nuevas normativas que impuso a su reglamento la World Athletics (WA), a raíz de los cambios de la regla de competencia (CR) y la regla técnica (TR) aprobados por el Consejo Mundial de Atletismo. Estos se acordaron en la reunión del 19 de marzo pasado y se sumó un anexo, el 29 de julio último.

Entre las modificaciones que más se celebraron en el mundo del atletismo aparecen las infracciones de carriles. Los cambios en las reglas de infracción de carril habían estado en la agenda del Comité Técnico de World Athletics desde enero de 2018. En el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta en marzo de ese año en Birmingham, Inglaterra, hubo 21 descalificaciones relacionadas con violaciones de carril, incluidas cuatro en dos carreras, y desde entonces se generó un gran debate sobre estas reglas. Entre las situaciones que más polémica trajo aquel Mundial, aparece la que sucedió en la carrera de 400 metros, cuando el español Óscar Husillos pasó en apenas unos minutos de festejar su título ecuménico, con récord de Europa incluido (44.92), a ser descalificado por pisar ligeramente la línea de la calle de al lado. En ese entonces, la norma 163.3 de World Athletics imponía que un atleta no puede pisar aunque sea mínimamente la línea interior de la calle, por más que fuera un caso como el de Husillos, del que no sacó ventaja y que solo se apreció al ver la repetición a cámara lenta. Su título quedó en manos del checo Pavel Maslak.

Ahora se permiten algunas únicas infracciones de carril, pero darán lugar a la descalificación si son repetidas por el mismo atleta o dentro del mismo equipo de relevos en cualquier momento durante las rondas del mismo evento. Entonces, la nueva normativa añade que en las carreras con múltiples rondas, como los campeonatos, se permitirá solo una vez esta excepción de pisar la línea a lo largo de todas ellas, no una por carrera, y en el caso de los relevos se seguirá el mismo criterio aunque sean infracciones cometidas por atletas diferentes del mismo equipo en distintas rondas. En todo caso, y para aclarar la situación, las advertencias por pisar la línea deben reflejarse en los resultados aunque no conlleven descalificación.

En suma, ahora WA ha modificado esa norma y admite algunas excepciones, por lo que los atletas podrán "tocar una vez la línea a la izquierda, el bordillo o la que marque el límite aplicable en una curva".

Este cambio sustancial, también, se aplicará en pruebas de mediofondo, donde se permitirá "pisar una vez completamente fuera del bordillo o línea que marca el borde aplicable en una curva si no se obtiene ninguna ventaja material y ningún otro atleta es empujado u obstruido en su avance".

Vale recordar que el noruego Jakob Ingebrigtsen, que ganó el oro en 1500 metros en el Europeo de Torun 2021, primero fue descalificado y tras una apelación volvió a ser recalificado.

Asimismo, se generaron dos excepciones más a la lista de escenarios donde una infracción de carril no dará lugar a la descalificación inmediata:

1) Mientras se corre por los carriles y la línea del carril interior, el borde o la acera se toca una vez en una curva.

2) Cuando se está compitiendo, no por carriles, y se da un paso en o completamente sobre la línea del borde interior o acera.

Otros cambios de reglas incluyen:

Regla de competencia (CR) 19.4: Indicaciones visuales de la validez de una prueba de evento de campo, que no sean banderas rojas o blancas, ahora se pueden aprobar.

CR 31.3: Se establece más detalle sobre el proceso de control de dopaje necesario para la ratificación del récord mundial, incluida la necesidad de analizar muestras para Agentes Estimulantes de Eritropoyesis, en eventos de resistencia a partir de 400m y en adelante.

CR 32: La carrera de 50 km de ruta, 35.000m marcha y 35km marcha se agregarán a la lista de eventos reconocidos para récord mundial, para hombres y mujeres, los 30.000m marcha para hombres se eliminará de la lista una vez que la marca de los primeros 35,000m para hombres sea establecida

Regla Técnica (TR) 11.3: Ahora especifica las condiciones requeridas para legitimar las actuaciones en eventos organizados bajo techo en instalaciones que de otra manera podrían no cumplir con las reglas de competición bajo techo. La cláusula 11.3.4 especifica que las marcas realizadas en pistas ovaladas bajo techo de más de 201.2m, pero de no más de 400m, se considerarán válidas para todos los récords excepto los mundiales en pista cubierta. (Lo que significa, por ejemplo, que se puede establecer un récord mundial absoluto en una pista cubierta de 300m. El anterior TR 11.3 no se modifica y se vuelve a numerar como 11.4)

TR 30.1.1: (como se informó en 2020 según la regla 185.1) En los saltos largo y triple, la falta en el despegue se redefinirá para incluir cualquier ruptura del plano vertical de la línea de salida. TR 29.5 especifica además que se puede usar una placa indicadora de plastilina para ayudar a los jueces, y que esta se debe colocar en un ángulo de 90° (en lugar de los 45° anteriores).

TR 32.12: Se agrega una definición de la “posición estacionaria” requerida para los atletas después de ingresar a un círculo de lanzamiento y antes de comenzar su prueba.