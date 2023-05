GGPoker, la sala de poker online más importante del planeta, continúa clasificando a decenas de jugadores a la Serie Mundial de Poker de Las Vegas, el evento de poker más relevante del mundo. El “Road to Vegas” que depositará 500 paquetes en las WSOP, es sin lugar a dudas, la manera más fácil de ganar un asiento en el Main Event, más alojamiento y dinero para gastos.

Los participantes podrán quedarse con el premio de un boleto de 10 mil dólares para el torneo más prestigioso del póker. Además, el paquete para los ganadores contará con 1000 dólares para gastos del viaje, merchandising, regalos y acceso al Platinum Lounge de GGPoker.

Además, hay un premio extra millonario: porque si uno de los clasificados la Serie Mundial de Poker de Las Vegas a través de esta vía logra imponerse en el torneo, GGPoker le dará una bonificación de un millón de dólares, que se sumará al premio que consiga por conquistar el brazalete.

¿En qué consiste el paquete Road to Vegas?

Los ganadores del paquete Road To Vegas recibirán una entrada para el Evento Principal y 7 días de alojamiento en el hotel Horseshoe. Además, se abonarán $1.000 en concepto de gastos de viaje directamente en la cuenta de GGPoker del ganador.

¿Cómo recibiré el paquete Road to Vegas?

GGPoker se pondrá en contacto con cada ganador con instrucciones detalladas por correo electrónico.

¿En qué fechas se reservará el hotel? ¿Qué debo hacer si necesito cambiar las fechas de la reserva?

El hotel estará reservado del 1 al 8 de julio. Si necesita cambiar las fechas de su reserva, deberá ponerse en contacto directamente con el hotel. acá.

¿Qué tengo que hacer para ganar el premio de bonificación de $1.000.000?

Cualquier jugador que se clasifique o compre directamente en el Evento Principal de las WSOP 2023 a través de GGPoker y lleve un parche de GGPoker durante todo el Evento Principal se clasificará para el premio de bonificación de 1 millón de dólares por ganar el Evento Principal.

¿Qué pasa si no puedo asistir al Evento Principal de las WSOP 2023? ¿Puedo conseguir T$ en su lugar?

Si no puede asistir al Evento Principal de las WSOP de 2023, recibirá T$10.500.

¿Qué ocurre si gano más de un paquete clasificatorio para el Evento Principal de las WSOP 2023?

Si gana varios paquetes para el Evento Principal de las WSOP de 2023, recibirá T$10.500 por cada uno.

¿Qué pasa si quiero participar en el Evento Principal de las WSOP 2023 directamente desde GGPoker sin pasar por un satélite?

You can buy a 2023 WSOP Main Event package directly through our lobby and unlock all perks of going through GGPoker.

¿Dónde puedo encontrar el calendario completo del torneo?

Puede encontrar el calendario completo del Road to Vegas 2023 en el cliente de GGPoker.