La Selección de Ecuador no contará con un titular para un puesto clave para enfrentar los partidos de Brasil y Perú.

Blooper de Beccacece y la Selección de Ecuador tiene sensible baja

Aún no tiene su debut oficial en la Selección de Ecuador pero ya empiezan las críticas para Sebastián Beccacece y es que la Tri enfrentará a Brasil de visita sin un puesto clave. El recambio no fue convocado y el titular está suspendido.

Angelo Preciado debe cumplir un partido de suspensión en Eliminatorias y no estará el viernes, esto representa la baja de un titular en el once. Lo llamativo es que en la convocatoria no hay otro lateral derecho.

Con esto, Sebastián Beccacece está forzado a improvisar un central o un lateral zurdo para esa posición o bien alinear tres centrales para poner un carrilero en ese sector.

Los hinchas cuestionan que el DT argentino ni su cuerpo técnico advirtieron la baja de Preciado y que no haya un reemplazante natural para ponerlo en el once. Así mismo no ha habido un nuevo convocado tras la lesión de Christian Ramírez por la banda zurda.

Angelo Preciado será baja vs. Brasil.

En LigaPro están destacando los laterales de Liga de Quito, José Quintero y Leonel Quiñónez así como Aníbal Chalá de Barcelona. En el exterior tiene regularidad José Hurtado.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador jugará contra Brasil el próximo viernes, 6 de septiembre ante Brasil. Mientras que el 10 de septiembre será local ante Perú. Esta doble fecha también plantea la posibilidad de que ‘La Tri’ se asiente en los lugares de clasificación al próximo mundial.

Los juveniles convocados por la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece sorprendió a todos con una lista de Ecuador con nombres que nadie esperaba. Ahora el DT también citó a los siguientes juveniles para los entrenamientos del primer equipo: Alexis Villa (IDV JR) – Yaimar Medina (IDV) – Mateo Viera (MAC) – Allen Obando (BSC).