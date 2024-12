Vinícius Júnior ganó el The Best 2024 de la FIFA y se confirmó como el mejor jugador del mundo en la actualidad. El astro brasileño consiguió este premio tras su gran temporada con el Real Madrid. Al jugador lo votaron capitanes de selecciones y también los DT’s.

La FIFA publicó el listado completo de los votos de cada asociación, donde se destaca, entre otros el de Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador. El entrenador tuvo que elegir a los 3 mejores del mundo y su decisión sorprendió totalmente.

Beccacece se olvidó definitivamente de Vinícius Júnior en el top 3 del The Best. El entrenador argentino eligió a Lionel Messi (1), Rodri (2) y Lamine Yamal (3). ‘Becca’ no tomó en cuenta al jugador del Real Madrid ni para el segundo o tercer lugar, generando gran polémica.

Por otro lado, el capitán de la Selección de Ecuador, Enner Valencia, tuvo una elección muy diferente a la de su entrenador. Enner eligió en primer lugar a Vinícius Júnior, segundo a Toni Kroos y cerró el tridente con el ganador del Balón de Oro, Rodri.

ver también Bryan 'Cuco' Angulo vuelve a la LigaPro para jugar en este rival de Emelec

Beccacece es el DT de Ecuador desde junio de 2024. (Foto: GettyImages)

Publicidad

Publicidad

Al final el top 3 del The Best 2024 quedó conformado por: Vini Jr, Rodri y Jude Bellingham. Lionel Messi, por el cual Beccacece votó como número 1, aparece hasta el sexto lugar por debajo de futbolistas como Dani Carvajal y también Lamine Yamal.

ver también Vinícius Júnior ganó el The Best y así votaron Paolo Guerrero y Jorge Fossati

Los números de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ya dirigió un total de 6 partidos, sumando 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Con el DT al frente se logró la histórica victoria ante la Selección de Colombia, en la última doble jornada de Eliminatorias.

Encuesta¿A quién hubieras votado como el 1 del mundo? ¿A quién hubieras votado como el 1 del mundo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad