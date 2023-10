Eduardo Berizzo consiguió su primer triunfo oficial por la selección de Chile. El elenco del ‘Toto’ superó por 2-0 a Perú y suma tres puntos claves en las Eliminatorias Conmebol. Lo que tras 17 meses al mando del elenco trasandino presentó su partido más completo ante un rival directo por un cupo en el próximo Mundial.

El ‘clásico del Pacífico’ asomó como uno de los partidos más atractivos en el inicio de las clasificatorias. Eduardo Berizzo y Juan Reynoso se enfrentaron en un encuentro que puede marcar su futuro al mando de sus selecciones.

Por lo mismo se definición a un árbitro de jerarquía como Wilmar Roldán para impartir justicia en el estadio Monumental de Santiago. En tanto será secundado por Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz, y Bismarks Santiago será el cuarto árbitro. Por su parte el VAR estará encabezado por Jhon Perdono y Yadir Acuña.

Pero Chile logró superar el cerrojo defensivo que impuso la selección del ‘Rimac’. Con gran nivel de Diego Valdés, el cuadro trasandino abrió el marcador superando a Gallese en el 74’. El jugador del América de México aprovechó un balón en plena área y puso el 1-0. Pero eso no sería todo, ya que en los descuentos Marco López cerró una noche para el olvido con un insólito autogol.

Respaldo a Berizzo

“Hemos trabajado bien en los entrenamientos con Berizzo y hoy se reflejó en cancha. Nuestro objetivo sigue siendo clasificar al Mundial. Tenemos que seguir dando lo mejor”, recalcó Marcelino Nuñez, pieza clave en el funcionamiento de Chile.

Triunfo que despeja las dudas sobre Eduardo Berizzo, quien venía cuestionado en el cargo tras asumir en mayo del 2022. Es que tras la no clasificación al Mundial de Catar 2022, Chile no pudo recuperar su mejor versión y que lo llevó a ganar la Copa América y Centenario. Pese a ello, con este triunfo por partidos oficiales se mantiene firme en su cargo el ex pupilo de Bielsa.

Formaciones Chile vs. Perú

La selección de Chile sale en busca de tres puntos vitales. Por lo mismo Berizzo pone su mejor gente, aunque también tuvo que suplir la ausencia de Charles Aránguiz por molestias musculares. De esta forma, la Roja juega con Cortés; Catalán, Maripán, Medel, Suazo; Pulgar, Echeverría, Méndez y Valdés; Brereton Díaz y Sánchez. Ahora el próximo martes deberá jugar de visita contra Venezuela.

Por su parte, Perú presentó una formación similar a lo realizado ante Brasil con Gallese; Corzo, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Yotún, González; Advíncula, Guerrero y Polo. El siguiente partido será contra Argentina en el Estadio Nacional de Perú.

La tabla ahora quedó con Chile en el quinto puesto con cuatro unidades. Mientras que Perú cayó hasta el noveno puesto, quedando penúltimo con tan solo un punto.