Francia prepara un duelo clave ante Países Bajos para asegurar su clasificación a la próxima Eurocopa 2024 a disputarse en Alemania. Para ello, el entrenador Didier Deschamps dispondrá de un equipo estelar para el encuentro que disputarán de visitantes en el Amsterdam Arena.

Sin embargo, en las últimas horas se activaron las alarmas por la ausencia de Kylian Mbappé. El delantero y capitán de la selección gala no apareció en la última práctica que definió al equipo que jugará este viernes.

El ariete ha presentado una irregular temporada en el PSG que se refleja en que no ha marcado en los últimos cuatro partidos. Lo que además se ha sumado con las críticas por su fallida salida al Real Madrid. Por lo que este 2023 ha estado lejos de ser un año tranquilo para el futbolista de 24 años.

Por lo mismo, Deschamps decidió aclarar la situación de Mbappé y explicó el motivo de su inesperada falta. “Hablo con frecuencia con él. Ahora se produjo una circunstancia lamentable por la muerte de un ser cercano. Kylian necesita tranquilidad, también por el bien del equipo“, detalló el adiestrador. Además detalló que le dio permiso para viajar a la ciudad de Bondy para acompañar a sus familiares en el duelo.

Pero a pesar de estar fuera de la última práctica, para Deschamps el equipo de este viernes parte con el jugador formado en Mónaco. Por lo que sería del primer minuto.

¿Kylian Mbappé al Real Madrid?

Ante su rápida salida, Aurélien Tchouaméni tuvo que ocupar su lugar en la conferencia de prensa respectiva. El actual jugador del Real Madrid lo respaldó y entregó su apoyo. “Me he enterado ahora, el entrenador me avisó y le dije que sí. No podía decir que no en estos casos”, expresó.

Una llamativa coincidencia de Kylian Mbappé con el cuadro merengue. Es que en el reciente mercado de pases se rumoreó con que podría arribar al elenco dirigido por Carlo Ancelotti.

Ahora en ‘El Chiringuito’ se confirmó que tiene una casa para ser ocupada en febrero del 2024. “No la tiene comprada ni alquilada, la tiene reservada. La casa, la zona, el número de la casa y la persona a la que se le va a alquilar o comprar“, indicó Edu Aguirre. Incluso deslizó que el domicilio sería de un cercano de Mbappé. Lo que se podría dar justo con el cambio de agente que tendrá que aplicar el delantero.

Formación de Francia vs. Países Bajos

Con la inclusión de Mbappé, la gran novedad que tendrá Francia será en delantero central que le hará compañía en ataque. De momento, RMC Sports indica que Deschamps jugará con Maignan; Clauss, Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Coman, Randal Kolo Muani y Mbappé que será capitán.

En tanto, Países Bajos jugaría con Olij; Geertruida, Van Dijk, Ake; Dumfries, Reijnders, De Roon, Hartman; Simons, Weghorst y Malen. Cabe consignar que Francia líder del grupo B con 15 puntos, a seis de ventaja de su rival de este viernes. Por lo que de ganar asegurará su cupo en la Euro.